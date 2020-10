Han tilbyr norgeshistoriens laveste rente

I Sparebanken Øst kan du nå få en boliglånsrente vi aldri har sett maken til i Norge. Banken spår tøffere kamp om boliglånene fremover.

Sparebanken Øst skryter i en fersk pressemelding av at fra og med i dag tilbyr banken trolig Norgeshistoriens laveste boliglånsrente. Det skjer gjennom gjennom betjeningskonseptet Nybygger.no, der den effektive renten blir rekordlave 1,10 prosent.

Sparebanken Øst har ikke klart å finne at det noen gang tidligere er tilbudt lavere boliglånsrente i Norge. Banken mener at norsk banknæring etter koronapandemien må tilpasse seg den nye normalen med lavere marginer fremover. Det vil i så fall komme kundene til gode.

Og Sparebanken Øst gir den samme renten til alle. Banken har dermed ingen forskjellsbehandling eller gir spesielle fordeler til medlemmer av store arbeidstakerorganisasjoner.

Ingen medlemskrav

Nettavisen skrev i kjølvannet av rentenedsettelsene i vår om priskrigen i rentemarkedet. Den laveste boliglånsrenten da var 1,30 prosent i Danske Bank. Men denne renten var ikke forbeholdt så mange.

Tilbudet i Danske Bank gjaldt kun akademikere under 34 år, mens medlemmer av organisasjonen Akademikerne over 34 år fikk låne i banken til 1,40 prosent.

Direktør for marked og digital i Sparebanken Øst, Eivind Christiansen, opplyser til Nettavisen at det ikke er krav til ny bolig for å få den nye superbetingelsen. Ifølge Christiansen kan du låne til kjøp av bolig eller refinansiere dagens bolig. Du kan altså flytte lånet ditt og få ned mot 1,10 prosent.

Inntil 75 prosent

Men noen begrensninger er det. For et vanlig nedbetalinglån må lånet maksimalt utgjøre inntil 75 prosent av antatt markedsverdi av boligen. Dessuten må lånet overstige 2 millioner kroner.

Tar du opp et lån på 2 millioner kroner med nedbetalingstid over 25 år, må du ut med 7610 kroner i renter og avdrag til å begynne med (annuitetslån), gitt 1,10 prosent i effektiv rente.

Hvis du tar opp et såkalt rammelån i Sparebanken Øst, kall det en boligkreditt, gjelder de nye superbetingelsene fra 2 millioner og oppover. Men her må lånet barre utgjøre inntil 50 prosent av boligens verdi.

For slike lån/kreditter er det ikke krav om nedbetalingstid, men en øvre lånegrense du må holde deg innenfor. Du betaler rente av det du til enhver tid har trukket opp på lånet/kreditten og ingen avdrag.

Tøffere konkurranse

Sparebanken Øst skriver i en pressemelding fredag at konkurransen om boliglånskundene de seneste to årene har tiltatt.

Men banken har sett at det stadig tilbys låneprodukter som forutsetter spesielle medlemskap, alder og/eller bestemte produktsammensetninger for å få tilgang til de laveste boliglånsrentene.

Nettavisen har skrevet om dette en rekke ganger: De gunstigste betingelsene er forbeholdt medlemmer av store arbeidstakerorganisasjoner gjennom kollektivavtaler. Sparebanken Øst gir nå et lite stikk til konkurrentene.

«Hos oss trenger du ikke være medlem i en organisasjon eller forening eller være i en spesiell aldersgruppe for å få vår beste rente. Vi synes tvert imot at de beste boliglånskundene i Norge fortjener den beste renten i markedet», uttaler kundedirektør, Kjartan Reve i Sparebanken Øst i pressemeldingen.

Unødvendig høyt

Banken mener mange av de individuelle kundene betaler unødvendig høye renter og gebyrer for boliglånene sine i dag.

I tillegg trekker Sparebanken Øst frem at de gjennom koronapandemien har valgt en tilbakeholden og forsiktig vekststrategi. Tiden er derfor moden for å bruke konkurransekraften og soliditeten for å gi kundene de gode tilbudene.