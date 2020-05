Handels- og servicenæringen i Oslo har fått en runde juling vi ikke har opplevd siden krigens dager

En usynlig trussel som skaper frykt for å treffe andre mennesker skaper økonomisk baluba, skriver Oslos handelssjef i denne kommentaren.

Av Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF)

Vi har gjennomlevd ulike kriser tidligere (økonomisk, terror, politisk, miljømessig), men sjelden erfart en krise som har rokket ved selve fundamentet i våre markedsplasser - nemlig en usynlig trussel som skaper frykt for å treffe andre mennesker.

Skadeskutte virksomheter

Takket være folks dugnadsinnsats, politisk god styring av både land og by, økonomisk ryggrad og en avansert samfunnsinfrastruktur, er vi i ferd med å komme oss gjennom denne krisen på en måte som har gjort at den usynlige frykten er blitt ganske liten.

Men, det ligger noen skadeskutte virksomheter i kjølvannet av denne viruskrisen, nemlig butikker, kulturinstitusjoner, servicetilbydere og serveringssteder som fikk en bråstopp 12. mars i år. Får vi ikke samfunnet i gang igjen nå, kan krisen føre til både konkurser og høy arbeidsledighet.

Vår statsminister sa det treffende:

«Brems av viruset, er brems av næringslivet!»

Oslo hardest rammet

Tall fra ulike hold viser at korona-viruset har hatt aller størst konsekvenser for næring i bysentrum, og hovedstaden har vært aller hardest rammet.

Tall fra Kvarud Analyses kjøpesenterindeks viser at det er stor forskjell på sentrumshandelen og bydelssentrene. Det kommer blant annet frem at totalomsetningen i byens sentre halverte seg i mars og gikk ned med 30 prosent i april.

Verst har det vært for de som driver innen klær, sko og vesker - som hadde omsetningsfall på 50 prosent i april.

Endret forbruksmønster har riktignok ført til noe større handlekurver, men det hjelper ikke stort når besøkstallene faller med nesten 50 prosent.

Dette viser hvor viktig det er å folk tilbake til byen. Det ble nemlig veldig stille etter myndighetenes vedtak om smittevernstiltak og hjemmekontor. Det vi trenger nå er en sommer med attraktive tilbud på alle fronter, slik at vi får et myldrende byliv med mennesker som handler og spiser og benytter kulturtilbudene som Oslo har å by på!

Næringsdrivende står sammen

Oslo Handelsstands Forening (OHF) har i tett samarbeid med næringsdrivende, strøksforeninger og nabolag fra vest til øst, fremmet et forslag som skal bidra til økt aktivitet, et mangfold i tilbud og et yrende byliv.

De skadeskutte virksomhetene trenger hjelp til å komme i gang på nytt - med kommunens hjelp. Vi har kalt det Re:start 2020.

Forslaget ble fremmet til byrådet i slutten av april, fast bestemt på at det vil være nødvendig å bruke fellesskapets innsats til å gjenåpne byen etter viruskrisen. Vi trenger økonomiske virkemidler, en regulatorisk vilje til å forenkle det å drive næring i Oslo, og et organisatorisk samarbeid mellom kommune, handelsnæringen og strøksforeningene.

Sammen har vi foreslått en beskjeden sum fra Oslo kommune på 20 millioner kroner i 2020.

En usikker morgendag

I første omgang anbefaler OHF at byrådet i Oslo på et prinsipielt grunnlag beslutter å støtte opp om Re:start 2020, og deretter organiserer og delegerer gjennomføring av enkelte tiltak. Da kan vi enklere begynne å planlegge en usikker morgendag, snarere enn å drive kostnadskontroll, slik vi har gjort til nå. Det er som kjent forskjell på å være offensiv og defensiv i næringsutviklingen, og vi har definitivt vært det siste de siste åtte ukene.

Vi har fremmet mange praktiske tiltak i vårt forslag, og jeg ønsker å nevne noen få eksempler:

Butikker og serveringssteder som vil leie gategrunn og fortau for uteaktiviteter i 2020 og 2021 må få leie gratis - så lenge det er virksomheter som har utsalgssted i den gaten det gjelder.

Transport til markedsplasser i Oslo må være billigst mulig i en periode fremover. Vi foreslår gratis Ruter-bruk og gratis parkering på offentlig P-plasser på hverdager etter klokken 17.00 og i helger, samt gratis bompassering i helgene.

Alkoholpolitikken må åpnes for enklere servering på fortau og gategrunn, samt at butikker og tjenestesteder som har lyst til å servere vin eller øl på en trygg og forsvarlig måte, skal få lov til det.

Vi oppfordrer både våre folkevalgte og vårt byråd, samt våre kunder og gjester, om å støtte opp om Re:start 2020!

Re:start 2020 er et samarbeid mellom Oslo Handelsstands Forening og strøksforeninger som blant annet VisitLøkka, Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Torggata Strøksforening, Kvadraturforeningen, Tøyen Torg og Bjørvika Næringsforening med flere.

