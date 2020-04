Hans aller nærmeste letter på sløret: Så mange millioner får Stordalen fra staten

Avis har spekulert på om Petter Stordalens Choice-hoteller får milliardkompensasjon fra staten under koronakrisen. Her ser du svaret.

Redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen har virkelig hisset på seg Choice-kjeden og hva Stordalen får av kompensasjon som følge av de restriktive koronatiltakene.

Hotellkjeden har vært åpen om at har et tap på 250 millioner kroner for april som følge av nedstengningen. Men Braanen har hevdet at Stordalens hoteller skal kompenseres med «flerfoldige milliarder».

Det avviser konsernsjefr Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels på det sterkeste i et leserinnlegg i Klassekampen 15. april. I det illsinte innlegget får Braanen virkelig gjennomgå.

Les også: Les også: Stordalen permitterer 7500

60 millioner i måneden

Fasiten er ifølge Silseth at samlet vil driftshotellene til Choice-kjeden være berettiget til litt over 60 millioner kroner i kompensasjon i april. Det utgjør 0,003 prosent av regjeringens annonserte kompensasjonsordning på 20 milliarder i måneden.

I en SMS til Nettavisen Økonomi bekrefter pressekontakt Geir Økland i Nordic Choice Hotels at kompensasjonsordningen er gjeldende for perioden mars til mai. Beregningen er rundt 60 millioner kroner for april og omtrent det samme beløpet i mai, men en del mindre i mars for driftshotellene.

Med andre ord snakker vi om 120 millioner kroner i kompensasjon for april og mai. Silseth skriver i innlegget at deres beregninger viser at kompensasjonen vil dekke rundt en fjerdedel av tapet de må bokføre. Det bekrefter Økland i SMSen.

Tjente over 1 milliard

2019-tallene til hotellkjeden er ennå ikke offentliggjort. Men i 2018 endte driftsinntektene til Nordic Choice Hotels på 10,88 milliarder kroner. For aller første gang passerte Stordalens Choice-hoteller 1 milliard i såkalt EBITDA, som er resultatet før skatt og avskrivninger.

Braanen hevdet 2. april at Nordic Choice Hotels kunne få en kompensasjon på seks milliarder kroner fra staten for inntektsbortfallet. Silseth hisser seg opp over at Braanen skrev at pengene skulle «trille inn på Petter Stordalens konto».

Les også: Noen vil tjene grovt på ettervirkningene av koronaviruset

«Braanens kalkulatorbruk er både ubegripelig og uryddig. Om bedriftsledere hadde regnet som Braanen, ville ordningen blitt misbrukt på det groveste. Heldigvis er den transparent, og næringslivet har bedre forståelse for den enn Braanen synes å ha», raser Silseth i innlegget.

Brukket rygg

Klassekampens redaktør har videre hevdet at Choice-kjeden er driftet som et «lånefinansiert høyrisikoraid». Det avviser naturlig nok Silseth. Han mener tvert imot at selskapet er bygget på solid grunn, men denne grunnen ble revet bort da myndighetene måtte innføre reise- og møterestriksjoner.

Silseth er også glad for at Choice-kjedens to største konkurrenter, Thon Hotels og Scandic Hotels, fikk samme mulighet som dem til å bli delvis kompensert for inntektsbortfallet. Choice-direktøren betegner hotellnæringen som en næring som nå ligger med brukket rygg.

Les også: Stordalen misbrukt i annonse hos flere norske aviser

Silseth begynte for øvrig sin karriere i Nordic Choice Hotels som direktør for Quality Hotel Hafjell, som han ledet i årene 1991-1996.

Etter det ble han ansatt som driftsdirektør for Skandinavia frem til 1999, da han begynte som visekonsernsjef. Silseth overtok rollen som konsernsjef for Nordic Choice Hotels i 2006.