Hans-Petter la ut bildet av førerkortet–så ble han eier av et konkursbegjært firma i Sverige

Navn og bildet var det eneste tyvene trengte for å ta i bruk Hans-Petter Fjelds identitet.

At man ikke trenger noens fødselsnummer for å stjele ens identitet, det har Hans-Petter Fjeld fått erfare. Han har en historie noe utenom det vanlige.

I 2006 var han en av entusiastene som jobbet frivillig med å lage den norske versjonen av Wikipedia. Fjeld lagde blant annet en artikkel om hva et førerkort er og tenkte at saken ville bli langt bedre med en illustrasjon.

- Jeg la ut bildet av mitt eget førerkort med både navn og bildet. Men jeg manipulerte alle unike detaljer, som signatur, fødsels- og førerkortnummer, sier han.

Fjeld legger til at det var enklere å bruke eget sertifikat på grunn av rettighetsspørsmål.

- Hvis jeg hadde lagt ut bildet av førerkortet med mange sladder så hadde det blitt et veldig stygt bildet. Så jeg valgte heller å bruke litt tid på å manipulere tallene og tenkte at jeg var trygg, fortsetter Fjeld.

Lånte penger i Fjelds navn

Det skulle ikke ta lang tid før noen hadde utgitt seg for å være Fjeld.

- Jeg fikk tips fra en bekjent om at jeg burde sjekke en diskusjonstråd på et forum for nettgambling. Der kom det frem at noen hadde lånt penger til «meg», ved at de hadde brukt det førerkort-bildet for å identifisere seg, forteller han.

På forumet ble det diskutert hvordan vedkommende skulle få igjen pengene. Det ble foreslått personlig oppmøte hos Fjeld. Men så oppdaget en av personene som var med i diskusjonstråden at bildet lå i en Wikipedia-artikkel og skrev at det mest sannsynlig ikke var Fjeld.

- Jeg la igjen et innlegg hvor jeg beskrev situasjonen min, og hvor jeg ba de innstendig om å aldri låne «meg» penger. Det var siste jeg hørte til den biten, forteller Fjeld.

Oppringt av politiet

Men så ble han oppringt av politiet i Trøndelag, som hadde funnet bildet på en iPad til en de mistenkte for å ha begått noe kriminelt.

- Jeg forklarte min side av saken og så vet ikke jeg noe mer om den biten. Politiet syntes det var snodig. Det er jo fullt lov for folk å ha det bildet i seg selv, og jeg ser stadig at det blir benyttet rundt omkring. Jeg har til og med observert at førerkortet-bildet ble brukt på en plakat som hang inne hos Statens Vegvesen, fortsetter han.

Men det stopper ikke her.

- Så ble jeg jeg kontaktet av svenske skattemyndigheter som lurte på hvilken rolle jeg hadde i et svensk firma. Det viste seg at «jeg» skulle ha kjøpt dette firmaet nylig for 1 krone. Så hadde «jeg» slått det konkurs, sier Fjeld.

Måtte vitne i rettssak

Han tror de reelle eierne av selskapet ikke ville ha konkurshistorikken på CVen.

- Det viste seg at de ikke sjekker om opplysninger og detaljer i Sverige er korrekt dersom man oppgir en norsk person. De kunne heller ikke fortelle meg om «jeg» var eier av flere firmaer, da de ikke klarte å søke etter ikke-svenske personnummer i sin database, forteller Fjeld.

Han forteller at det, heldigvis, ikke fikk store konsekvenser for ham.

- Jeg hadde en times intervju med svenske skattemyndigheter, var vitne i en rettssak hvor jeg bare bekreftet at jeg ikke kjente til de personene som var tiltalt. Også kan det hende jeg vil få problemer i fremtiden, dersom jeg legitimt skulle forsøke å starte et firma i Sverige. Det skal jeg nok klare å leve med, sier Fjeld.

Han vet ikke hvordan de fikk tak i hans navn.

- Det jeg har lært er at vi har et samfunn som i stor grad er bygget på tillit. Det er ikke mulig å sikre seg mot alt hele tiden. Bildet ligger fortsatt ute på Wikipedia. Jeg kommer ikke til å ta det vekk, fordi jeg synes det er verdifullt at det ligger der. Risikoen er også såpass liten at den tar jeg, avslutter han.

- Noe som ikke stemte

Det var i 2017 at konkursen ble åpnet i Sverige. Den første bostyreren på saken, Johan Hörnberg, sier at det var noe som ikke stemte i saken.

- Om jeg ikke husker feil så dukket førerkortet til Hans-Petter Fjeld opp som kopier noen steder, og dette førekorter lå også ute på nett. Det er det eneste jeg husker, sier han.

Karl Björlin tok senere over som bostyrer og sier at han kjenner ingen spørsmålet.

- Men det ble håndtert før jeg overtok konkursboet, så dette er noe jeg ikke kan uttale meg om. Informasjon om dette finnes i protokoll og tvist fra Attunda tingrett, sier han.

I protokollen kommer det frem at tingretten konstaterer at Fjelds fødselsnummer ikke var fullstendig. Retten kunne derfor ikke med sikkerhet slå fast at det var rett Hans-Petter Fjeld som var til stede under konkursbehandlingen.

Derfor mente både retten og bostyreren at Fjeld heller ikke behøvde å avlegge forklaring, siden hans vitneprov ikke hadde betydning for saken. Det har ikke lykkes Nettavisen å få dommen fra tingretten eller kommentar fra svenske skattemyndigheter.