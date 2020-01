Hans-Wilhelm Steinfeld med hudfletting av media idet han bytter jobb

Hans-Wilhelm Steinfeld langer ut mot mediebransjen.

I april går Hans-Wilhelm Steinfeld fra jobben i Corporate Comminications og over i sitt eget nyoppstartede Steinfelds Magasin, og på veien langer den tidligere NRK-veteranen ut mot media. Det melder Medier 24.

Etter 37 år i NRK, var det mange som ikke var helt fornøyde da han byttet beite, men han er selv sterkt uenig i kritikken av journalister som går over i PR-bransjen, og benytter også muligheten til å si litt om hva han tenker om mediebransjen.

Han bruker i intervjuet med Medier 24 et eksempel fra NRK Dagsnytt der det skal ha blitt sagt at prins Harry hadde trukket seg som konge i England, og videre hagler beskrivelsene.

- Dette er bare et lite eksempel på dette sølet som slurvskapen dominerer i det norske mediebildet med. Dere journalister driter i hva dere sier, skriver og viser. Dette er bare et lite eksempel, men likefullt et sjokkerende dårlig håndverk. Journalistene har en kjempejobb med å rydde opp i sin sølete bakgård før de peker med flasketuren mot folk i kommunikasjonsbransjen.

I intervjuet påpeker han også at utdanningsnivået er minst like høyt i kommunikasjonsbransjen som i journalistikkbransjen, og sier hans integritet er like sterk som hos en hvilken som helst journalist.

- Habilitet er et ytre troverdighetskriterium. Det har du ikke kontroll på selv, men det går på hvordan omverdenen oppfatter deg. Integritet er et forhold mellom deg og vår herre. Er du ærlig eller ikke? Det er et personlig kriterium og kvalitet. Den er ikke ulik fra kommunikasjonsbransjen til journalistikken. Overhodet ikke, snarere tvert om. Jeg opplever at en holdes strammere i ørene, saklig sett, både i egen bedrift og kundene i kommunikasjonsbransjen enn i en redaksjon, sier han til Medier24.

Da Steinfeld i 2014 sluttet i NRK gikk det ikke helt stille for seg, og også i ettertid har han vært i konflikt med sine tidligere kolleger. I 2017 ga NRK-veteran Viggo Johansen ut boken «Her er Dagsrevyen», og kom da med flere påstander om Steinfeld. Steinfeld på sin side mente Johansen kom med løgn.

