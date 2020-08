Håpet å hente millioner til bladeventyr - endte med mageplask

Gründerne av kvinnebladet Altså fikk inn mye mindre penger enn de hadde håpet på.

Nettavisen omtalte i juli at kvinnemagasinet Altså (se faktarammen nedenfor) skulle hente inn 6,25 millioner kroner i friske penger. Det priset utgiverselskapet IEC Publishing AS til hele 25 millioner kroner, noe sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mente det overhodet ikke var verdt.

Stavrum kritiserte blant annet gründerne for et mangelfullt prospekt, for optimistiske abonnementsinntekter, de dystre regnskapene for 2019 og det faktum at magasinet skal være papirbasert.

IEC Publishing tapte 1,5 millioner kroner i 2019 og hadde ved utgangen av fjoråret en negativ egenkapital på 1,35 millioner.

Godt under målet

Målet var å utstede 75.000 nye aksjer til en kurs av 83,33 kroner, 6,25 millioner. Nå foreligger resultatet av kapitalutvidelsen - emisjonen - og kapitalinnhentingen endte på 3,7 millioner kroner. Resultatet ble derfor klart lavere enn målet.

Emisjonen ble avsluttet 15. august, der 1022 nye aksjonærer i gjennomsnitt tegnet seg for 3620 kroner.

Fakta ALTSÅ ↓ ALTSÅ ble startet i 2019 av gründer Ida Eliassen-Coker. Hun savnet et magasin hun følte «tok hennes perspektiv som kvinne på alvor».

Gründeren mener norske medier bruker flest menn til å fortelle om hvordan verden ser ut og viser til at kun 24 prosent av kildene i norske nyhetsmedier er kvinner.

Eliassen-Coker tror dette påvirker hvilke historier som fortelles og hvilken virkelighet de formidler.

ALTSÅ vil bidra til at kvinners synsvinkel «i større grad blir en del av vår felles sannhet».

Hovedeier Ida Neema Eliassen-Coker skriver i en e-post til Nettavisen at hun er opptatt med praktisk oppfølging for å få registrert de nye aksjonærene. Hun har dessverre ikke tid til noe intervju om emisjonen. Men gründeren betegner 3,7 millioner som et «meget godt resultat».

Nødvendige muskler

«Dette gir oss muligheten til å videreutvikle produktet og sikrer oss nødvendige muskler til både innhold markedsføring og salg. Vi er godt fornøyd med resultatet av emisjonen og ser fram til å bruke høsten til å fokusere på å lage et knallgodt magasin», skriver Coker-Eliassen i e-posten.

AKSJESALG: Kvinnemagasinet Altså, med hovedaksjonær Ida Eliassen-Coker, fikk ikke inn det de håpet på. Men er fornøyd. Foto: Nrk (Dagsnytt18)

IEC Publishing AS var før emisjonen eid med 72 prosent av IEliassen-Coker, 25 prosent av komiker Signe Bonde Tusvik, Irja Eliassen (2 prosent) og skuespilleren og samfunnsdebattanten Iselin Shumba (1 prosent).

Nettavisen har prøvd å få tak i Sigrid Bonde Tusvik for en kommentar til emisjonen, uten å lykkes.

I det første prospektet fremkom det svært få opplysninger om forventede inntekter og utgifter. Det var få holdepunkter for hvordan investorene skulle få en god avkastning.

Stabilisering

I et tillegg som er datert 6. august, opplyste gründerne at de skal bruke 2,1 millioner i 2020 for å stabilisere likviditeten de neste to årene. Emisjonspengene går også med på å betale tilbake et lån på 1,2 millioner kroner til Coker-Eliassen.

I tilleggsprospektet antar gründerne at de i gjennomsnitt vil få 650 nye abonnenter per måned fremover, men at en drøy tredjedel av disse vil falle fra. Frafallsprosenten for abonnenter som har vært medlemmer i to år, anslås til 15 prosent.

Etter seks år er målet å ha 27.000 abonnenter. Blader som «KK», «Tara, «Kamille» og «Stella» har i dag et opplag på 28.000-34.000, om lag nivået Altså spås å få.

Går det som gründerne håper, skal inntektene matche kostnadene («break even») i år 3, fra mars 2021-2022.

Skyhøyt

Fra mars 2024 til mars 2025 viser budsjettene at IEC Publishing skal sitte igjen med et driftsresultat på 7,19 millioner kroner av en omsetning på 18,4 millioner. Det tilsier i så fall en driftsmargin på hele 39 prosent og er skyhøyt i mediebransjen.

Til sammenlikning hadde dominerende og etablerte Egmont Publishing i Norge driftsmarginer på henholdsvis 8 prosent i 2019 og 10 prosent i 2018. Egmont gir ut over 20 magasiner.

Aller Media, som blant annet utgir KK og Se & Hør, har siden 2010 aldri hatt over 10 prosent i driftsmargin. Og tankevekkende nok er de to klart beste årene tilbake i 2010 og 2011.

Tynt og luftig

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen har altså vært skeptisk til prisingen av selskapet, og han er det fortsatt.

- Mediene har en viktig rolle når noen henvender seg til folk flest og inviterer til å satse sparepenger på et prosjekt. I denne saken mente jeg at materialet var for tynt og luftig, og jeg registrerer at emisjonen heller ikke ble utsolgt når prisen var 25 millioner kroner.

Stavrum mener det er bra at den mangelfulle invitasjonen til å kjøpe aksjer ble supplert med nøkkeltall etter den offentlige kritikken. Dermed kunne alle sette seg inn i forutsetningene for regnestykkene.

- Dermed fikk også de som vurderte å kjøpe aksjer bedre muligheter til å vurdere tilbudet. Jeg har for øvrig ingen synspunkter på selve bladet og applauderer alle som lager publikasjoner som utvider meningsmangfoldet i Norge, sier Stavrum.