Har Donald Trump vært en suksess eller en katastrofe som USAs president?

Spørsmålet er om Donald Trump står igjen som en av historiens verste presidenter eller med bedre ettermæle enn mange tror.

Siden Trump overtok som president i USA har aksjemarkedet steget nesten 30 prosent, og det etter et dramatisk fall som følge av korona-pandemien. Nettopp økonomien trekkes frem som Donald Trumps beste kort i spillet om sitt ettermæle.

Det vil si; helt til covid-19, eller «Kina-viruset» som Donald Trump ynder å kalle det.

USAs historie har mange presidenter som ble idiotforklart i sin samtidig, men som har fått bedre skussmål av historien. Et nært eksempel er Ronald Reagan.

Samtidig: Flere av USAs mest populære presidenter blir dømt hardere av sin ettertid fordi de fremstod bedre i offentligheten enn rettferdig var.

Nettavisen har spurt to historikere og USA-kjennere, og de er slett ikke enige:

- Donald Trump er den dårligste presidenten i USAs historie, sier professor emeritus i historie, Ole O. Moen til Nettavisen.

- Hvis Trump nå taper valget, går det trolig mot en plassering langt ned på listen. Men vinner han, er det en annen historie. Da sikrer han seg selv og partiet en periode til og kan dessuten utrette mer, sier historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum.

Det er vanskelig å holde seg nøytral til Donald Trumps stil med ærekrenkelser og utskjellinger, og hans Twitter-presidentskap. Men det er neppe noen tvil om at den sittende presidenten er polariserende, og at valget er for eller mot Trump. Mange stemmer ikke på Joe Biden, men mot Donald Trump.

TØFF MOT KINA: Donald Trump har kjørt hardt mot en handelskrig mot Xi Jinping og Kina. Foto: Peter Klaunzer] [jim Watson (AFP)

Trumps tilhengere vil fremheve to hovedsaker til hans fordel:

INNENRIKS: Amerikanske økonomi klarte seg bra før korona, aksjemarkedet har gått til himmels og det ble skapt millioner av nye jobber.

UTENRIKS: USA har presset NATO-landene til å betale 2 % av BNP til forsvarsalliansen, Trump har lykkes i sitt fredsinitiativ i Midtøsten, han har konfrontert Kina og Nord-Korea og kritisert internasjonale organisasjoner som sliter (blant annet FN og WHO). Dessuten har han dratt USA ut av flere kriger.

Et forhold nordmenn flest ikke forstår er at amerikanere flest ikke er spesielt opptatt av forhold utenfor USA. Det store flertallet av amerikanere har ikke pass og har aldri vært utenlands.

Det er utvilsomt riktig at USA foreløpig har oppgitt rollen som et slags verdenspoliti, og at Donald Trumps tilhengere er mer opptatt av hva som skjer innenlands. Paradoksalt nok er grupper som tidligere kritiserte USAs internasjonale rolle, nå kritisk til at landet har trukket seg tilbake. Trump ser det som en suksess, andre vil se det som en farlig utvikling.

STIGENDE AKJEKURSER: Siden Donald Trump ble president, har aksjemarkedet gått opp 30 prosent. De siste måneden har det tatt igjen mye av fallet under korona-nedstengningene i vår.

Derfor er også normalen at innenlands økonomi avgjør valg. Men 2020 er ikke noe normalt år. Pandemien har kostet over 250.000 amerikanere livet og vært et nakkeskudd for økonomien. Samtidig har saker som rasisme (Black Lives Matter), opptøyer og høyreorienterte væpnede grupper gjort valget ekstra konfliktfullt.

USA Today faktasjekket fem påstander om økonomien under Trump i sommer. Her er faktasjekken oppdatert

Donald Trump har økt USAs gjeld med 5,2 trillioner dollar. Fakta. (En trillion på amerikansk er en billion på norsk - altså 5.200 milliarder dollar - eller rundt fem norske oljefond). De 10 største fallene på Wall Street har skjedd under Trump. Dom: Fakta, men han har også hatt de åtte største oppgangene. USA har den høyeste ledigheten siden Den store depresjonen. Dom: Feil, den er nå under 8 %, mot 10 % under depresjonen (men var rekordhøye i vår). Donald Trump er den minst populære sittende presidenten i historien. Dom: Feil, både George W. Bush og Jimmy Carter lå lavere. Donald Trump satte en stopper for oppgangen som startet under Barack Obama. Dom: DELVIS SANT, men i det siste har aksjemarkedet gått opp igjen mot gamle høyder.

Selv om Donald Trump kan kritiseres for håndteringen av pandemien, så kan han knapt få skylden for de økonomiske virkningene i hele verden. Sånn sett hadde han uflaks når han måtte gå til valg i et pandemisk økonomisk tilbakeslag.

SYNKENDE LEDIGHET: De siste månedene har arbeidsmarkedet i USA blitt bedre, etter rekordhøy ledighet under koronapandemien i vår.

Hans økonomiske politikk har vært preget av store økonomiske stimulanser fra staten (finansiert av gjeld), store overføringer til amerikanske forbrukere, proteksjonisme og vilje til å sette hardt mot hardt overfor Kina (som er enda mer proteksjonistisk).

Kynisk sett en økonomisk politikk som ikke er så annerledes av en kombinasjon av det den sittende regjeringen i Norge følger, og de endringer Senterpartiet vil ha.

Når ledende historikere mener at Donald Trump er historiens verste president, så er det dristig å argumentere mot. Men både økonomisk og utenrikspolitisk kan Donald Trump få et bedre ettermæle. Sånn sett er Donald Trump rammet av «Kina-viruset».

