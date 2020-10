Har du hørt på maken? Podkast-suksess rundet én million lyttere

Gunnar Stavrum og Ole Eikeland var i årevis blant landets ledende økonomijournalister. Nå har de erobret en ny arena.

Duoen står bak Nettavisen-podkasten Stavrum & Eikeland og har tatt sitt redaksjonelle virke over i et nytt format. Der man tidligere har kunnet lese (avis) og se (TV) reportasjene deres, markerer de seg nå som hardtslående utspørrere i sin ukentlige podkast.

Deres renommé som journalister har gjort at mange tunge navn fra samfunnsdebatten har takket ja til å medvirke i podkasten , blant annet den tidligere danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt, Jonas Gahr Støre, Herbjørn Hansson, for å nevne noen. Forrige helg bidro Gjert Ingebrigtsen, Johan H. Andresen og Bjørn Maaseide til å dytte programmet over en ny milepæl: Da rundet Stavrum & Eikeland én million lyttere totalt.



Johan H. Andresen snakket om den vanskelige fordelingen av arv da han var gjest:

Millionfeiring

- Dette var en fin anledning til å feire, bekrefter Gunnar Stavrum smilende. Han er sjefredaktør og adm. direktør i Nettavisen mens partneren Ole Eikeland nå har sitt hovedvirke innen finans og kommunikasjonsrådgivning.

- Det har jo vært en helt syk respons og vi er jo litt stolte over å ha klart å få så mange store navn i studio. Jeg synes de har levert jevnt over veldig bra og har ikke lyst å peke ut noen favoritter, men med statsråder, investorer og sjeføkonomer fra inn- og utland, har vi fått et konsept som fungerer bra . Målet er den gode samtalen hvor gjestene gir av seg selv og da blir det interessant å høre på, sier Eikeland

Jan Bøhler advarer Arbeiderpartiet:



Stjernelag

Podkasten produseres av Anders Høglund som har vært programleder på radio og TV gjennom en årrekke (Tvert imot på TV 3, Djevelens advokat på NRK1). Ingvild Jenhaug Korneliussen leder Nettavisens satsinger på podkaster og ser en solid vekst i segmentet generelt.



- I tiden fremover vil vi komme med enda flere spennende og hardtslående podkast-konsepter, som vi tror Nettavisen-leseren vil få stor glede av, sier hun.

Gjestelisten i Stavrum & Eikeland har et internasjonalt format. Her er Gucci-Helle: