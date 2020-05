Har du ikke fått dette brevet, bør du ta en telefon til banken

Nå har de største en rekke andre bankene kuttet boliglånsrenten for alle sine kunder. Forbrukerøkonom har gode råd til deg som vil ha lavest mulig rente.

Tidligere i mai ble det gjennomført et historisk rentekutt da Norges Bank satte ned styringsrenten til null. Sentralbanksjefen sa at han forventet billigere boliglån, og at nordmenn derfor har mulighet til å spare mer framover.

Etter de to forrige rentenedsettelsene fikk norske banker kritikk for at de ikke fulgte opp med like store og raske kutt som sentralbanken. Men etter det siste rentekuttet 7. mai, har en rekke banker gitt kundene enda lavere boliglånsrenter.

- Bankene er som regel raske med å informere kundene sine om gode nyheter, men det kan ta noen uker før du får brev - i nettbanken eller i posten - om hvordan rentekuttet påvirker ditt boliglån, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Justeringen av boliglånsrenten skjer rundt 25. mai for mange bankkunder, og de som kanskje kommer best ut av dette er unge akademikere som kan få rente helt ned til 1,30 prosent.

INDIVIDUELLE FORSKJELLER: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank, forteller at det vil være veldig individuelt hvor lav boliglånsrente du kan få etter rentekuttet mange banker nå har gjennomført. Foto: Danske Bank/Sturlason

- Ta kontakt!

Selv om du får brev fra banken din om hvordan din økonomi vil påvirkes av den nedsatte boliglånsrenten, hvor mye du vil spare i måneden framover, er det ikke gitt at du får like mye som andre kunder i samme bank.

- Det er tilpasset ditt lån. Noen har egne avtaler med banken, og noen vil få mindre mens andre vil få mer rentekutt enn andre, sier Tvetenstrand.

Er du medlem i et forbund, eller har bedriften din en god avtale, eller har du hatt veldig lav rente fra før, kan det påvirke rentekuttet ditt.

- Jeg anbefaler at du setter deg inn i rentenedsettelsen du får, og finne ut hva lånet bør ligge på. Du kan blant annet sjekke Finansportalen for å sammenligne renten i de ulike bankene, sier forbrukerøkonomen.

- Men ring banken og ta kontakt med rådgiveren din, og ta en prat om egen hvordan boliglånsrenten din er sammenlignet med andre kunder som er sammenlignbare med deg og din situasjon, oppfordrer hun.

RENTEBREV: Et slikt type brev får veldig mange bankkunder i disse dager. Det viser hva den nye rentesatsen din blir. Foto: Skjermdump/Nettavisen

- Prøv å få ned renten

Om du sitter og er misfornøyd med rentekuttet for ditt lån, og om du bruker sammenligningstjenesten til Finansportalen, må du ha i bakhodet hvordan dine lånebetingelser er. Her er det store individuelle forskjeller.

- Desto lavere belåningsgraden din er, desto lettere kan det være å få så lav rente som de kan gi. Du blir en trygg kunde for banken desto mer økonomisk sikret du er. Når det er sagt har bankene ofte gode tilbud til dem under 34 år, forklarer Tvetenstrand.

Har du derimot fått innvilget avvik på boliglånet ditt, og har lånt mer enn 85 prosent av kjøpesummen for boligen, tilpasses også renten i forhold til det. Noen banker har høyere rente på den delen du har lånt over 85 prosent, ifølge forbrukerøkonomen.

- Uansett er det lurt å prøve å forhandle ned renten på ditt lån. Bankene er opptatte av å beholde gode kunder, så dersom de har mulighet vil nok de fleste etterkomme forespørselen din om renten du ønsker, sier hun.

Lojalitet er lurt

Får du ikke gjennomslag for ekstra rentekutt, er det jo lett å bytte bank. Det er imidlertid ikke nødvendigvis den eneste muligheten du har.

- I en periode hvor mange er permitterte, mister jobben og er avhengige av avdragsfrihet eller opplåning, ser man at man i kriser trenger banken i mye større grad enn man er vant til. I sånne tilfeller skader det ikke å ha vært kunde en stund. Det vil gjøre at banken kjenner deg og din økonomi bedre, sier Tvetenstrand.

- Ha en åpen dialog med banken, så se på dem som en økonomisk samarbeidspartner. Bankene ønsker fornøyde kunder, og vil gjøre det de kan for å dekke kundenes behov på en forsvarlig måte, oppfordrer hun.

Hvis du uansett tror det er lurt å bytte bank, om du ser at at du - ut fra dine lånebetingelser og din økonomiske situasjon - kan få bedre renter i en annen bank, anbefaler forbrukerøkonomen å være ærlig med din nåværende bank først. Kanskje det hjelper, eller kanskje du faktisk må gå til det skritt å bytte bank.

- Det er bra at man er litt våken og tar en telefon til banken, og følger med på hvordan din økonomi påvirkes av rentekuttene bankene gjør for tiden, sier hun.