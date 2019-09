Har du ikke flyttet til aksjesparekonto ennå? Få ut finger’n!

Her kan det bli dyrt å sove i timen! Fristen ut for å flytte aksjer og aksjefond til denne skattegunstige spareordningen går ut før nyttår.

Fordelen med aksjesparekonto er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatten løpende. Du betaler først skatten når du tar ut gevinsten fra kontoen.

Ordningen med aksjesparekonto har blitt tatt imot med åpne armer av norske sparere: Ordningen ble etablert høsten 2017. Ved halvårsskiftet hadde norske fondssparere aksjefond for 95 milliarder kroner plassert på aksjesparekonto. Dette utgjør 63 prosent av totale frie aksjefond. Verdien av enkeltaksjer kommer i tillegg.



Flyttevinduet stenger formelt ved nyttår. Men de faktiske flyttefristene i de ulike bankene og fondsforvalterne er tidligere, siden det tar tid å flytte aksjer og aksjefond mellom selskaper.

Årets frister er ikke spikret ennå, men de vil bli lignende som i fjor: Fristen for å flytte aksjer og aksjefond fra et annet selskap til en aksjesparekonto i Nordnet blir rundt 30. november. Har du allerede verdipapirene i Nordnet, blir flyttefristen i første halvdel av desember.

Fra 1. januar 2020 vil flytting av aksjer og aksjefond som står på en ordinær VPS-konto til aksjesparekonto utløse gevinstskatt.

Neppe en ny utsettelse

Fristen har blitt utsatt to ganger. Først fra 31.12.17 til 31.12.18. Så til 31.12.19. Nå forventer jeg ikke en ytterligere utsettelse. Nå har ca 65 prosent av aksjefondsmidlene blitt flyttet, og alle fondssparere og aksjonærer har fått med seg muligheten. Jeg blir vært overrasket om det skulle bli enda en forlengelse av fristen.

Det vil helt sikkert være en andel (25 prosent?) som ikke flytter sine aksjer og aksjefond innen fristen. Dette er kunder som enten ikke har planer om å bytte fond og dermed ikke har behov for en aksjesparekonto, eller kunder som sover i timen. En tredje gruppe er kunder som har aksjer eller aksjefond med latent tap. De bør heller realisere tapet for å kunne få skattefradrag nå, og heller flytte kontantene inn på aksjesparekontoen.

Hvor mye er skattefordelen i aksjesparekonto verdt?

Utsatt skatt på gevinst ved salg og bytte har en verdi for spareren. Du skyver skatten foran deg, og kan dermed investere og få avkastning på et større beløp i hele spareperioden, sammenlignet med sparing på en VPS-konto, hvor du må skatte løpende av realisasjoner.

Da jeg jobbet i Storebrand i 2017 hadde vi en disputt i Aftenpostens spalter med Finansdepartementet. Vi var uenige om utsatt skatt i aksjesparekontoen kunne omtales som en «skattefordel» eller «skattegavepakke». Departementet mente nei, Storebrand mente ja. Finansdepartementet mente at skatten blir den samme i og utenfor ordningen. Det er bare snakk om skattlegging på ulike tidspunkter, mente de. Jeg er fremdeles uenig med departementet her. Så lenge aksjemarkedet over tid gir en høyere avkastning enn den risikofrie renten vil en skatteutsettelse ha en positiv verdi for investor. Les argumentasjonen til begge partene i Aftenpostens artikkel.

Rydd i porteføljen din

Benytt samtidig muligheten til å rydde i porteføljen din: Mange kunder har store gevinster i aksjefond, etter å ha spart lenge og tålmodig. Har noen av disse fondene gjort det svakt de siste årene, og du har kviet deg for å selge grunnet en stor skatteregning? Nå kan du kvitte deg med disse fondene, som kanskje også har høye kostnader, og velge bedre og gjerne billigere alternativ – uten å skatte av gevinsten.

Merk at det kun er aksjer og aksjefond innenfor EU/EØS som kan overføres til aksjesparekonto. Kombinasjonsfond og rentefond må du kjøpe via investeringskonto (også kalt fondskonto).

Merk også at det ikke er mulig å flytte fra investeringskonto (også kalt fondskonto) til aksjesparekonto uten å realisere og betale skatt av gevinst.

Hvilket fond skal du velge?

Som spareøkonom får jeg ofte spørsmål hvilke aksjefond man bør velge dersom man vil begynne å spare i fond. For de fleste vil jeg anbefale et bredt globalt aksjefond. Da sprer du sparepengene over hele verden. Er du lite interessert i fond og sparing, velg et billig globalt indeksfond. Er du mer interessert i fond og aksjer, kan du supplere med ett eller flere gode aktive aksjefond og følg med om fondet klarer å slå indeksen på lang sikt.