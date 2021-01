Har fått godkjenning for verdens første kunstige, elektriske hjerte

I andre kvartal av 2021 kan verdens første elektriske, kunstige hjerte, «Carmat», begynne å selges.

I slutten av desember fikk selskapet Carmat SA godkjenning et CE-merke for det kunstige hjertet.

Det betyr at selskapet nå kan selge det i EU til bruk som en bro til en i hjertetransplantasjon for pasienter som lider av irreversibel hjertesvikt i sluttstadiet, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

- Indikasjonen er såkalt bro til hjertetransplantasjon. Det er en midlertidig løsning ved alvorlig transplantasjonskrevende hjertesvikt, enten om man venter på et tilgjengelig hjerte eller venter på at man er «klarert» for transplantasjon, forklarer Ole Christian Mjøstad, leder for norsk cardiologiosk selskap, til Nettavisen.

Det skal ha tatt selskapet ti år å få CE-merket. I januar planlegger de å øke produksjonen av det kunstige hjertet, og ifølge Bloomberg kan selskapet begynne å selge hjertet i andre kvartal av 2021.

Fem års levetid

Hjertet er utviklet av Airbus-fabrikkene i Frankrike. I likhet med et vanlig hjerte, kan det pumpe fem liter blod rundt i kroppen hvert minutt og slå opp imot 40 millioner slag i året.

Rent praktisk får pasienten fjernet sitt eget hjerte, i bytte mot det elektriske, og ut av magen har man en ledning som er koblet til noen batterier. Ellers skal man ikke kunne merke at hjertet av kjøtt og blod er byttet ut med et et fullstendig kunstig ett.

Nettavisen har også omtalt «Carmat» tidligere i år, da den første dansken fikk operert inn det kunstige hjertet.

- Vi forventer en levetid på fem år, men det vil tiden vise. Men så vil det kanskje være mulig å skifte ut hjertet med et nytt, sa Finn Gustafsson, overlege og professor ved Rigshospitalet i København, til DR Nyheder etter operasjonen av dansken.

Han sa at «Carmat»-hjertet skal kunne tilpasse seg kroppen, slik at det selv setter opp pumperytmen om man blir andpusten. Du kan ikke spille fotball, men du kan gå eller sykle med hjertet.

Ikke godkjent i Norge

Mjølstad, som også er seksjonsoverlege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital, forteller at Carmat verken er benyttet eller godkjent for bruk i Norge ennå.

- Rigshospitalet i København – har vært med i en studie - jeg tror de opererte inn én Carmat, men de trakk seg fra studien etter hva jeg kjenner til, sier han.

Om det er et gjennombrudd, er foreløpig tidlig å si, mener han. Det er i alle fall et ledd i utviklingen.

- Dette er en pumpe med betydelig potensiale, men muligens noe behov for korrigering, slik jeg forstår det ut ifra de uttalelsene jeg har fått, sier han.

Mjølstad er ikke veldig kjent med «Carmat», men sier at det alltid vil være behov for innretninger som hjelper å holde pasienter i live mens de venter på transplantasjon.

- Det finnes jo pumper allerede i dag, men denne skal være mer automatisert - og opereres inn. En slik pumpe vil jo være svært kritisk for disse pasientene, sier han.

- Om vi velger å ta i bruk denne pumpen i Norge, vet jeg ikke. Denne type behandling er sentralisert til transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet, forklarer Mjølstad.

Spår kjempesuksess

Portzamparc-analytiker Mohamed Kaabouni skal, ifølge Bloomberg, ha sagt at dette er noe alle har ventet på, etter nyheten om CE-merket ble kjent.

- CE-merket er avgjørende for pasienter. Det franske selskapet har sannsynligvis godkjent en suksess, gitt at det medisinske behovet er stort og hvor sjeldne og ineffektive andre løsninger er.

Han mener også at suksessen kan oppnå 700 millioner euro i årlig omsetning i Europa innen 2030.

