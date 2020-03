Har gjort avtale om én milliard koronavaksiner

Selskapet Johnson & Johnson har inngått avtale med amerikanske myndigheter om å produsere én milliard koronavaksiner.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Reuters har selskapet nå funnet sin ledende vaksinekandidat, og planlegger å teste vaksinen på mennesker innen september.

Avtalen har en ramme på én milliard dollar, rundt 10,5 milliarder norske kroner, og skal gå til å øke produksjonskapasiteten på mer enn én milliard doser av en vaksine som de tester for å bekjempe koronaviruset.

Selskapet opplyser at de tar sikte på å ha en vaksine for nødssituasjoner klar tidlig i 2021. Dette er langt raskere enn den typiske perioden på 18 måneder som det tar for vaksiner å bli testet, godkjent og deretter produsert, skriver Reuters.

Johnson & Johnson opplyser at de har jobbet med vaksinen siden januar i år. Vaksinen som de jobber med skal etter planen distribueres ut i hele verden.

Tror på vaksine i 2020

En ny undersøkelse viser at mange nordmenn har tiltro til at forskere skal finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020. I undersøkelsen svarer litt over halvparten at de har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020.

Undersøkelsen ble utført av Kantar på oppdrag av Forskningsrådet. Den ble sendt ut til 4000 personer, hvorav 1538 personer svarte.

– Det er en omfattende prosess å utvikle en ny vaksine. Om alt går svært raskt, kan vi ha positive resultater ved årsskiftet til 2021, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Han synes det er oppløftene at så mange svarer at de har tiltro til forskere.

På spørsmål om de har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020 svarte 42 prosent at de har ganske stor tillit, og 14 prosent at de har meget stor tillit.

På spørsmål om de stoler på at forskere formidler all informasjon de har om koronaviruset, svarer 44 prosent at de har ganske stor tillit og 44 prosent svarer at de har meget stor tillit.

10 prosent svarer at de har liten tillit til at forskere deler alt de vet.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet. Derfor er det ikke rart at så mange som en av ti nordmenn tolker dette som at forskerne ikke forteller sannheten, sier Røttingen.