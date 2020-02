Har solgt Norwegian-aksjer «i hemmelighet»: - Uffa meg

Norwegians grundere Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise har de siste månedene i det stille solgt seg betydelig ned i flyselskapet.

Norwegians største aksjonær, HBK Holding, har solgt seg ned i flyselskapet. Det melder Dagens Næringsliv (DN) onsdag (krever abonnement).

I juni 2019 eide HBK 17 prosent av aksjene i Norwegian. For et par uker siden var eierandelen redusert til 15 prosent, ifølge DN.

Torsdag 13. februar børsmeldte HBK en imidlertidig aksjebytteavtale (TRS-avtale) på fem millioner aksjer med Danske Bank.

Bytteavtale om fem millioner aksjer



Dersom HBK velger å ikke fornye TRS-avtalen før den løper ut i mai, vil eierandelen til Norwegians to viktigste gründere synke til under 12 prosent alt annet like. Det vil i så fall bety at Kjos og Kise har solgt over fem prosent av selskapet siden i juni 2019, skriver DN.

Nedsalget har Kjos og Kise «holdt hemmelig» for Bjørns bror og medeier i HBK, Tore Kjos.

- Uffa meg



– Uffa meg, ja. Dette er helt ukjent for meg, sier Tore Kjos i en kommentar til DN.

Bjørn Kjos viser til Kise når DN spør om kommentar.

Kise beskriver det hele som en «naturlig reallokering» av HBKs investeringer.

- Vi beholder vår eksponering mot Norwegian de neste tre månedene og har etter det ingen formening om hva som skjer med vår eksponering, sier Kise til DN.

- Ikke samarbeidet på 20 år

I et intervju med Nettavisen økonomi i februar 2019 fortalte Tore Kjos om et ikke-eksisterende samarbeid mellom han og broren.

- Jeg har ikke hatt noe forretningsmessig samarbeid med ham på mer enn 20 år, avfeier konsernsjefen overfor Nettavisen Økonomi (les hele artikkelen her).

Da den spansk-britiske flykjempen IAG snuste på et bud på Norwegian sent i 2018, ønsker Tore Kjos sterkt at broren skulle selge. Det skjedde som kjent ikke.

Første handelsdag etter nyttår (04.01.20) sto Norwegian-aksjen i 42.2 kroner. Siste notering tirsdag 18.02.20 endte aksjen på 37,66 kroner - et kursfall på 10,7 prosent. I øyeblikket er selskapets markedsverdi 6,16 milliarder kroner (totalt 163.558.377 utestående aksjer).