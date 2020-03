- Vi kan trappe ned tiltakene i løpet av svært kort tid.

Historisk kronekollaps, rasende oljepris, 150.000 permitteringer og ekstreme børsfall Korona-økonomien var tema i NRK Debatten torsdag kveld. Programleder Fredrik Solvang hadde flere gjester i studio, og på videoskjerm, som kunne levere beroligende meldinger til folket.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, mente at smitten ikke vil få det omfanget de mest dystre prognosene tilsier. Ifølge Andreassen tar ikke analysene om rask smitte hensyn nok til at folk nå isolerer seg og møter en brøkdel av antallet folk de vanligvis møter.

- Vi trenger ikke å lukke et land fullstendig for å stoppe smitte, vi trenger færre som smitter hverandre. Det betyr at vi kan slakke på tiltakene i løpet av svært kort tid.

Norsk økonomi er godt rustet til å takle krisen, sa finansminister Jan Tore Sanner tidligere i programmet. Kostnaden trenger heller ikke å bli så stor som mange frykter, mener Andreassen. Han sa at om lag 40 milliarder kroner i måneden i en periode er prisen, og at det takler vi fint. Han tror de tøffe tiltakene vil bli trappet ned om kort tid:

- På samme måte man lyktes med full nedstenging i Kina, kan vi klare det samme med begrenset nedstenging, sa Andreassen.

- La oss ha selvtillit

En annen kjent økonom, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, mente også det er grunn til optimisme:

- Vi burde ha mer selvtillit på at dette går bra. Vi har aldri hatt et så godt samarbeid mellom velutdannede politikere som vi har i dag. Vi har et finanstilsyn som holder bankene i ørene, vi har verdens mest solide banker, verdens høyeste rentenivåer og et oljefond på ti tusen milliarder kroner.

TRYGG PÅ FREMTIDEN: - Jeg har stor tillit til at dette går bra, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: Nrk

Det er uproblematisk å bruke 100 milliarder av de pengene i år og neste år på ulike krisetiltak, mente han.

- Hvis du sier til en danske at nå har jeg bare 9.900 milliarder igjen på bok, synes han ikke synd på deg.

Pandemien har vist oss en ny sårbarhet, og vil kanskje berøre reiselivet mer varig, antydet Jan Ludvig Andreassen. Oljeskiftet vil fremskyndes, tror Jan Ludvig Andreassen, og de som rammes bør får hjelp, mener han:

- Vi trodde oljeindustrien gradvis skulle forvitre. Denne prosessen setter nå fart. Den setter dessverre folk i Rogaland, Agder og så videre i et depressivt modus. De trenger hjelp og det har vi råd til å gi dem.

- Regjeringen er stort sett udugeligheter

Med i sendingen fra en skjerm var også investor Øystein Spray Spetalen, som hadde et litt annet budskap. Han mente at de mange selskapene som har tapt store verdier på Oslo Børs, lå dårlig an før krisen fordi de stadig trenger lån for å overleve.

Spetalen hudflettet regjeringen for ikke å ha tilrettelagt for store investeringer i næringslivet:

- Regjeringen er stort sett udugeligheter som aldri har vært i næringslivet. De har aldri måttet ta risiko og drive en bedrift. Når man har drevet med det, vet man hvor veldig vanskelig det er å gå med overskudd. Det er få bedrifter som får til det, og de som gjør det, har dyktige mennesker i alle ledd.

SLAKTER: - Den svake norske kronen er beviset på hva utlendinger tror om norsk næringsliv, sier Øystein Spray Spetalen. FOTO: NRK

Den svake kronen bare viser at næringslivet i Norge er svakt, mente Spetalen:

- Utenlandske investorer ser at norsk næringsliv er veldig sårbart og svakt og selger den norske kronen. Den svake norske kronen er beviset på hva utlendinger tror om norsk næringsliv.

Harald Magnus Andreassen avsluttet debattseansen med noen beroligende ord:

- Dette er veldig ubehagelig, og det er helt nødvendig at vi demper aktiviteten i økonomien. Vi har trolig tatt for hardt i. Jeg håper det ikke varer så lenge at mange får varige problemer, og jeg tviler på at det er tilfelle.