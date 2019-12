Harald Moræus-Hanssen og supporterklubben Klanen inngår et samarbeid

Det spesielle samarbeidet redder et viktig sted for Vålerengas supportere.

I høst ble tradisjonsrike Vålerenga Vertshus lagt ut til salgs etter at Klanen hadde driftet stedet de siste ti årene. Eiendommen i Hedmarksgata 1 er en såkalt kombinasjonseiendom, bestående av to næringsseksjoner og to boligseksjoner. Totale arealer er på 502 kvadratmeter, og arealene selges samlet.

- Det er to privatpersoner som selger. Disse personene har bodd der og drevet stedet i mange år, men de begynner å komme opp i årene. En endret livssituasjon gjør at de nå selger, sa eiendomsmegler Lasse Bjørnson i DNB Eiendom, til Nettavisen Økonomi i september.

VIF-supporterens store frykt var da at en ny eier ville forandre stedet til noe helt annet enn et samlingssted for å se fotball og ishockey.

- Nei, ny eier og driftsselskapet kan gjøre som de vil. Leiekontrakten med vertshuset går ut 1. januar, mens for boligene er det varierende utløp av leiekontraktene, la Bjørnson til.

- Vanskelig å si nei

Etter noen nervøse måneder for Vålerenga-supporterne fikk de en kjærkommen julegave like før jul. Klanen, sammen med investoren Harald Moræaus-Hanssen, skal nå eie 50 prosent hver av eiendommen.

- Vålerenga Vertshus er en kulturinstitusjon på Vålerenga, en samlende tradisjonsbærer som er viktig både for bydelen, idrettsforeningen, stamgjestene og supporterne. Når Klanen ga meg anledning til å bli med på et samarbeide med dem for å sikre fortsatt drift av Vertshuset så var det vanskelig å si nei, sier Moræus-Hanssen i en pressemelding.

Jobbet i flere måneder

Prosessen foregikk i flere måneder, og Klanen er glade for å ha kontrollen over et så viktig sted for supportergruppen.

- Vertshusets plassering i kjernen av Vålerengaland, stedets historie og det faktum at Klanen har drevet stedet i 10 år er hver for seg gode argumenter for å ta nødvendige grep for å sikre forutsigbarhet for stedet. Ved å kontrollere lokalene har vi sikret en økonomisk fleksibilitet vi vil ha stor nytte av ved driften av stedet, sier Erling Rostvåg talsmann for Klanen i samme pressemelding.

Det opplyses at eierselskapet betalte 9.225.000 millioner kroner for eiendommen, hvor Vålerengafamiliens Vertshus kjøpt 50 prosent og selskapet Uthalden Eiendom AS, som eies av Harald Moræus-Hanssen, eier de øvrige 50 prosent.