Harry Hole-feber: Jo Nesbø tjener ni millioner på førsteopplaget av Kniv

Jo Nesbø trollbinder leseglade nordmenn med bøkene om Harry Hole.

Torsdag kom den nye boka om Harry Hole, “Kniv”, ut i butikkene. Forfatter Jo Nesbø kan se fram til nye millioninntekter.

På Tanum i Karl Johansgate i Oslo Sentrum torsdag ettermiddag er alle ansatte kledd opp i Harry Hole-t-skjorter. Det har allerede vært mange innom og kjøpt boka, forteller butikksjef Trine Lien:

- Dette er en helt egen greie. Veldig moro, og det finnes ikke noe liknende i norsk litteratur. Nesbø er jo også en usedvanlig likandes fyr, sier Lien.

PROMO PÅ TANUM: - Veldig moro og helt unikt, synes butikksjef Trine Lien på Tanum på Karl Johan om bokslipp med Nesbø.

Et par timer senere er det boksignering på Egertorget.

- Vanvittig antall

Førsteopplaget for “Kniv” er på 200.000 bøker, som er veldig mye for en norsk roman. Men den forrige boka, “Tørst”, hadde et opplag på hele 300.000.

Fakta Jo Nesbø ↓ Født: 29. mars 1960 i Oslo, oppvokst i Molde. Utdannet siviløkonom og finansanalytiker. Har jobbet som aksjemegler og journalist, låtskriver, sanger og frontfigur i bandet Di Derre. Debuterte som forfatter i 1997 med Flaggermusmannen. Har siden gitt ut 18 krimromaner, 5 barnebøker, en ovellesamling og en sakprosabok. Bøkene er oversatt til 50 språk og har solgt 40 millioner på verdensbasis. Har gitt 6 album med Di Derre. To av krimromanene og to av barnebøkene er filmatisert. Kilde: Wikipedia

- 200 000 trykte bøker er et vanvittig antall i dagens marked der ebok og lydbok stadig øker! Alle bøkene er på vei ut i salgsleddene nå. Nye trykkemetoder gjør at vi nå har en annen lagerpraksis enn tidligere. Det er lettere og raskere for oss å trykke nye opplag fortløpende, sier Mona Ek, kommunikasjonssjef og Nesbø-ansvarlig i Aschehoug forlag.

- Er det sant? Jøss. Det er jo skremmende høyt, sier Nesbø til Dagbladet om opplaget i et ferskt intervju.

Den nye boka lansers i Kroatia, Danmark og Russland samtidig som i Norge, mens de andre landene lanserer fortløpende.

- Salgsambisjonene er like høye, formatene er ulike. Alle de gode anmeldelsene av Kniv gjør at vi sitter klare til å trykke på knappen for nytt opplag. Det er utrolig morsomt! sier Ek.

Tjener ni millioner bare på førsteopplaget

Nesbøs bøker er pengemaskiner som ingenting annet i norsk kultur, uten at betingelsene er noe annerledes enn for andre forfattere:

- Vi forholder oss til normalkontrakten, svarer Mona Ek på spørsmål om hvor mye Nesbø tjener per bok.

Avtalen gir forfatterne en royalty på 12,5 prosent av de første 15.000, deretter 15 prosent av såkalt heftepris, som svarer til 85 prosent av utsalgspris.

En gjennomsnittlig utsalgspris på 350 kroner gir Nesbø en inntekt på 45 kroner per bok. Det betyr at han anslagsvis vil tjene ni millioner kroner bare på førsteopplaget av Kniv. Med samme beregning lagt til grunn tjente Jo Nesbø 12,5 millioner kroner på forrige bok, Tørst, som Aschehoug opplyser solgte 285.000 eksemplarer.

I tillegg kommer inntekter fra pocketutgavene av bøkene. De er selvsagt lavere, men volumet spiller inn. Og Nesbø selger godt i hele verden. Bøkene til Jo Nesbø har solgt i 40 millioner eksemplarer og er oversatt til 50 språk, opplyser Aschehoug.





Formuen kan nærme seg 300 millioner

Hadde Nesbø beholdt alle inntektene selv, hadde formuen vært høyere enn den skattelignede, som var på 248 millioner kroner i 2017. Samme år var Nesbø ligningsført med en inntekt på 25,8 millioner kroner og 14 millioner i skatt.

Formuen var på 227 millioner kroner i 2015 og på 242 millioner kroner i 2016.

Med inntekter på høyde med 2017 i de to påfølgende årene, kan Nesbø fort nærme seg en formue på 300 millioner kroner, avhengig av hvor mye som går ut av inntektene.

Deler av inntektene fra boksalget går til Harry Hole-stiftelsen, som skal hjelpe barn i utviklingsland å lese og skrive. I stiftelsen var det 56 millioner i egenkapital i 2017.

Men det er ikke Harry Hole-bøkene som skaffer penger til stiftelsen - det er det inntektene fra Nesbøs andre krimromaner, Hodejegerne, og Snø 1 og 2, som gjør. Regnskapene viser at stiftelsen hadde en inntekt på 7,1 millioner kroner i 2017 - inntektene har ligget på mellom 7 og 12 millioner kroner siden 2013.

Forfatterens inntekter fra Harry Hole-bøkene føres i selskapet Skriveverkstedet AS. Inntil 2018-regnskapene foreligger, har vi ikke nøyaktige inntektstall for fjoråret. Men 2017 ga et oppsving.

I 2013 og 2014 bokførte selskapet et resultat før skatt på henholdsvis 25 og 18 millioner kroner (avrundet) , mens 2015 og 2016 var mer moderate år (hhv. 7 og 5,5 mill.kr.), før inntektene skjøt i været igjen i 2017 - da var driftsresultatet på 16 millioner kroner.

Egenkapitalen i Skriveverkstedet som Nesbø eier 99,3 prosent av aksjene i, er på 119 millioner kroner, ifølge 2017-regnskapet. Av disse er det gjort investeringer for 110 millioner kroner.

I tillegg til inntektene til Skriververkstedet kommer inntekter fra Nesbøs barnebøker om Doktor Proktor samt rettigheter til film.