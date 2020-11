Håver inn fem milliarder ekstra på tobakk- og alkoholavgifter

Stengte grenser drar inn ekstramilliarder til staten.

Stengingen av grensen til Sverige har hjulpet statskassen. Ifølge nysalderingen av budsjettet er det kommet inn fem milliarder kroner mer enn forventet i avgifter på tobakk og alkohol.

2,9 milliarder kroner er kommet inn fra særavgifter på alkohol, og 2,1 milliarder fra røyk og snus. Tallene stemmer overens med inntrykket fra dagligvarebransjen, som har rapportert om en boom etter grensehandelen effektivt sett ble stoppet helt.

Hvis man regner med merverdiavgiften (moms) er det hele 6,25 milliarder ekstra fra tobakk og alkohol.

– Stort potensial for avgiftskutt

Frp-politiker Hans Andreas Limi sitter i finanskomiteen. Han mener tallene er ikke overraskende, men viser potensialet for å senke avgifter for å få ned grensehandelen.

– Frp vil senke norske særavgifter til svensk nivå slik at vi kan flytte handelen hjem og skape tusenvis av nye arbeidsplasser i dagligvaresektoren. Mange av dem som har fått jobb i dagligvarebransjen er folk med hull i CV-en. Vi er opptatt av at de også skal ha en jobb å gå til når grensene igjen åpner, sier Limi til Nettavisen.

Fremskrittspartiet krangler med regjeringen om budsjettet i disse dager. Tidligere er det rapportert om at partiet har fått gjennomslag for reduksjon i avgiftene på snus. Ifølge undersøkelser er det den mest avgjørende varen for nordmenn som setter seg i bilen og kjører over grensen for å handle.

– Vi vil at den norske stat skal bidra til verdiskapning og arbeidsplasser skapes i Norge - ikke i Sverige.

Samtidig retter han kritikk mot Senterpartiet, som lenge har sagt de vil kutte avgiftene for å få ned grensehandelen.

– Å senke matmomsen slik Senterpartiet foreslår hjelper ikke på grensehandelen. Folk drar ikke til Sverige for å kjøpe havregryn, poteter og tubeost, men for å kjøpe øl, vin, brus og snus, sier Limi.

