Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten

Strømprisene er rekordhøye på Øst- og Vestlandet, dette betyr enorme ekstrainntekter for staten. Nå krever generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer, kutt i elavgiften.

Nettavisen har tidligere skrevet om at strømprisene ligger rekordhøyt. Mellom klokken 08 og 09 fredag morgen lå prisene oppe i 2,56 kroner per kilowattime både for Oslo- og Bergens-områdene.

Skyhøye priser betyr høyere avgifter til staten. Hele 25 prosent av strømprisen går til staten gjennom merverdiavgiften. Ved siden av det har man også elavgiften på 16,69 kroner per kilowattime, noe som gjør at statens andel av strømregningen din vil være rundt 30 prosent. Nå som strømprisen er rekordhøy, betyr det milliardinntekter for staten.

Moms og avgifter

Generalsekretær i Huseierne, Morten A. Meyer mener det er paradoksalt at man må betale mye mer for strøm i en periode hvor man må bruke mer av det.

- Vårt strømforbruk er en melkeku for statskassa, jo mer penger vi bruker på strøm jo mer penger renner inn i form av moms og avgifter, sier Meyer til Nettavisen.

Han forteller også at i det siste tiåret har elavgiften vokst vesentlig mye mer enn prisutviklingen ellers. Meyer mener Stortinget og regjeringen har en gyllen anledning til å se avgiften i en større sammenheng.

- Nå som de behandler klimameldingen og skal ta stilling til en kraftig økning i CO2-avgiften har de en god mulighet til å se på elavgiften i en annen sammenheng enn en ren inntektskilde.

Samtidig økning og reduksjon

CO2-avgiften er en avgift ment for å straffe forurensende, miljøskadelig forbruk. Samtidig er elavgiften en avgift som strømforbrukerne betaler på grønn, miljøvennlig energi.

Generalsekretæren i Huseierne mener at samtidig som staten øker CO2-avgiften, ment for å straffe, burde de redusere elavgiften.

- Nå kan Stortinget slutte seg til et prinsipp om at økende CO2-avgift på miljøskadelig forbruk skal skje samtidig som avgift for grønn, fornybar, klimavennlig energi går ned, forteller han.

Mener ikke avgiften bør reduseres

Statssekretær i finansdepartementet Magnus Thue (H) mener ikke elavgiften burde reduseres, men vet at det kan bli dyrt for mange nå som det er kaldt.

- Strømprisen i Norge akkurat nå er høy, men har vært svært lav i 2020. Vi økte ikke elavgiften da og bør heller ikke redusere den nå for å jevne ut prisene, forteller han til Nettavisen.

Thue mener prisene gir ut viktige signaler, som for eksempel at når prisen er høy så varsler det om knapphet, som bidrar til at forbruket begrenses.

- Det er spesielt viktig at forbrukerne bruker muligheten sin til å bytte strømleverandør slik at de kan få de beste prisene på strøm, avslutter Thue.

