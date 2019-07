Heftig børssmell for Petter Stordalen

Selskapet hans Strawberry Capital gikk på et tap på 262 millioner kroner i aksjer og obligasjoner.

Hovedkonsernet til mangemilliardæren Petter Stordalen, Strawberry Holding, leverte onsdag sitt årsregnskap for 2018. Totalt ble det et resultat på 322 millioner kroner, en nær halvering fra 610 millioner året før. Hovedgrunnen til halveringen i resultatet, er et urealisert tap på 262 millioner kroner i datterselskapet Strawberry Capital. Selskapet driver med investeringer i aksjer og obligasjoner.

– Det kunne åpenbart vært bedre, men det er slik at noen år er bra på Børsen og noen år er ikke like bra, sier Stordalen til DN.

«All-time high»

Hovedselskapet klarer seg imidlertid godt. Ifølge regnskapet sitter de med en bankbeholdning på omtrent 800 millioner kroner.

Stordalen er ikke særlig berørt av børssmellen for datterselskapet.

– Det sentrale for oss er jo hotellselskapet, og der hadde vi en all-time high i 2017 som vi slo med god margin med en ny all-time high i 2018, og nå ser det ut til at vi får en ny all-time high i 2019, sier Stordalen til DN.

Selskapet har ifølge regnskapene en total omsetning på 10,8 milliarder kroner, og eier nærmere 190 hoteller fordelt på seks forskjellige land.

Klarer seg godt

Petter Stordalen har nok lite å frykte på tross av smellen. Ifølge Kapital har han en nettoformue på 28 milliarder kroner, noe som økte fra 22 mrd i 2017.

Han har de siste årene investert kraftig i flere bransjer, blant annet bokbransjen med forlangene Capitana og Pilar. Målet hans er å endevende den norske bokbransjen.