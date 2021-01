Heftig temperatur på NRKs Trump-debatt: – Skal vi ta livet av dem eller?

– Skal vi ta livet av dem eller? spurte Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde.

Det ble høy temperatur da norske toppolitikere diskuterte Donald Trump og stormingen av Kongressbygningen.

Til stede på debatten var utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde.

Alle var enig om fordømmelse av det som skjedde i USA onsdag kveld. Tybring-Gjedde, som i september nominerte presidenten til Nobels fredspris, sa at Donald Trump er i mental ubalanse.

Men det skapte kraftige reaksjoner da Frp-toppen ikke ville kalle Trump-supporterne som stormet Kongressen for «terrorister».

– Det er for drøyt å kalle dem terrorister, sa Christian Tybring-Gjedde.

Det skapte umiddelbart reaksjoner på Twitter.

«Folk bryter seg inn i Capitol for å forhindre demokratiet i å fungere, har med seg bomber. Andre nestleder i Stortingets utenrikskomité, Gjedda, synes det blir for drøyt å kalle dem terrorister».

– Skal vi ta livet av dem eller?

Senere i debatten diskuterte panelet hvordan man skal forholde seg til de siste 13 dagene av Trumps presidentperiode, og hva som vil skje etterpå. Tybring-Gjedde mente landet i stor grad var splittet på grunn av identitetspolitikk og stort fokus på hudfarge, legning og andre karakteristikker.

– Nå vil Trump forsvinne. Det er over om 13 dager og det vil komme en ny tid. Da må vi se fremover. Vi må prøve å forsone oss. Det må Biden også, sa Christian Tybring-Gjedde.

Da kom det bryskt fra Ap-leder Støre:

– Tybring-Gjedde, hvem er det som har nøret opp under de splittelsene? Du sier Biden må forsone. Han står altså nå overfor væpnede paramilitære grupper som er nøret opp. Han må møte dem med fasthet.

Tybring-Gjedde avbrøt Støre.

– Trump har 13 dager igjen. Han kommer ikke til å gjøre det. Og ikke kan han gjøre det heller.

– Men de vil fortsette å være der etter han går av, sa Støre.

– Hva skal vi gjøre da? Ta livet av dem? repliserte Tybring-Gjedde.

– Bush var ikke fascist

Gjennom Trumps snart fire år i presidentstolen, har regjeringen holdt en moderat tone overfor den amerikanske regjeringen. Begrunnelsen til utenriksministeren handlet om at USA er Norges viktigste alliert.

SV-leder Audun Lysbakken mente det var feil av utenriksministeren å ikke fordømme Donald Trump tydeligere. Søreide Eriksen repliserte med at SV var også rimelig taus da de satt i regjering og republikanske George W. Bush var president. Da fikk SV-lederen nok.

– Jeg var grunnleggende uenig med Bush. Men han respekterte demokratiske spilleregler. Det gjør ikke Trump, sa Lysbakken under Debatten.

– Pressen farer med løgn

I neste runde av debatten ble det heller ikke noen rolig debatt. I duell mellom Resett-redaktør Helge Lurås og Rødt-politiker Mimir Kristjansson diskuterte dem hvorvidt Trump hadde utgjort en fare for den frie presse.

– Pressens ensidige demonisering av det mange mennesker mener helt genuint. Det handler om det budskapet som Donald Trump hadde i 2015 og 2016, hvor nesten halvparten av befolkningen stemte på det. De ønsker politikere som setter deres interesser først. Det har vært av den type ting. Det er også grunnen til at folk har flokket til Resett - ikke at folk er rasister, sa Lurås.

Da svarte Kristjansson:

– Jeg er ikke noen Trump-allergiker. Jeg mener Trump har beskrevet mange reelle problemer i USA. Men det er avgjørende å lage et vantett skott og det som er blitt hovedsiden av Trumps presidentskap. Hans rasisme, hatprat og konspirasjonsteorier har ledet frem til at Kongressen har blitt stormet av en voldelig mobb.

Programleder Fredrik Solvang presset Helge Lurås for hans påstander om at pressen farer med løgn.

– Du importerer en historie om at mediene, som også innbefatter NRK, farer med løgn. Hvorfor gjør du det?

– Fordi jeg mener det er riktig. Den totale dekningen summerer seg opp til en veldig feilaktige fremstilling. Det var det Trump representerte i 2016, svarte Lurås.

– Men du ser at det har smittet over til norske forhold. Nå mener en stor del at befolkningen at pressen farer med løgn? spurte Solvang.

– Ja, og det gjør dere. Du er en av de få som blir positivt omtalt i Resett, sa Lurås.

