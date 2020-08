Heisen ble et mareritt: Nå er prislappen over 90 millioner kroner

Det startet med 50 millioner kroner. Nå er regningen nesten doblet.

Fjellheisen i Arendal er kandidat til Sløseriprisen 2019.

Det var i september 2018 politikerne i Arendal bestemte seg for å bygge en ny heis mellom sentrum og Fløyheia.

Området har i dag kontorbygg, blant annet for fylkeskommunen.

Planen var å utvide sentrum gjennom denne fjellhøyden, og etter heisen kommer på plass – bygge totalt 15.000 kvadratmeter.

Men allerede for over halvannet år siden begynte det å blusse på lampene.

Rådmannen som er den øverste administrative sjefen i kommunen, sier han ikke ville anbefalt å bygge heisen om han visste det han visste i dag.

«Hadde arkene vært blanke ville ikke rådmannen i dagens økonomiske situasjon anbefalt heisprosjektet i Fløyheia verken med tanke på investeringen eller driften. Men med de føringer som allerede er lagt finner rådmannen å måtte anbefale prosjektet», skrev rådmann Harald Danielsen til politikerne 6. september 2018, ifølge Agderposten.

Heisen ble vedtatt med en kostnadsramme på 50 millioner kroner. Totalt skulle kommunen punge ut 75 prosent, og resten skulle tas av fylkeskommunen. Det ble vedtatt at om det ble overskridelser, var det kommunen som måtte ta regningen.

Overskridelsene kom raskt.

Allerede i november samme år, kom beskjeden om at heisen nok vil koste 80 millioner kroner. I januar hadde det økt til 90 millioner kroner.

Ifølge kommunens utredninger er det manglende beregning av heisløpets utløp, dårligere fjell og prisen på betong, stål og glass de ikke har tatt god nok høyde for.

Etter kostnadsoverskridelsen bestemte kommunen seg for å kjøre på med prosjektet, fremfor å stoppe det. Selv om selve byggingen enda ikke hadde begynt.

– Skandale

Anders Kylland er gruppeleder for Arendal Frp. Han mener problemet ligger i hastearbeid og slett kostnadskontroll fra kommunen.

– Hadde de holdt seg til tallet som var utgangspunktet hadde det ikke vært et problem. Men kommunen gjorde ikke en god nok jobb, sier Kylland til Nettavisen.

SKANDALE: Anders Kylland i Arendal Frp mener fjellheis-prosjektet er en skandale. Foto: Frp

Han har fulgt saken hele veien, og mener kommunen hastet såpass med å få i gang prosjektet at de tok altfor mye risiko. Selv om fylkeskommunen skal ta en vesentlig del av regningen, er det kommunen som sitter igjen med regningen for overskridelsene.

– Fra den gangen heisen ble vedtatt i desember 2018 var det helt stille frem til valget i fjor, hvor man fikk inn prisen på anbudene. De hadde prosjektert, men bare brukt én konsulent. Det er absolutt sløseri, sier han.

Kylland mener kommunen burde sikret seg bedre på forhånd.

– Det lønner seg å bruke litt tid, og sikre prosjektet. Dette prosjektet er en skandale, sier Kylland og sier det ligner mye på stupetårnet på Hamar, som ble et eksempel på ekstreme overskridelser for et forholdsvis lite kommunalt prosjekt.

Tar selvkritikk

Når Nettavisen tar kontakt med ordfører Robert Cornells Nordli i Arendal, ønsker han ikke å uttale seg - og henviser heller videre til prosjektansvarlig.

Daglig leder Øystein Sandvik i Arendal Eiendom KF viser til innleggene han har holdt om saken i bystyret.

I bystyret er det tre hovedgrunner Sandvik påpeker for budsjettoverskridelsene. Grunnundersøkelsene av fjellet var ikke gode nok, noe som førte til at heissjakta måtte flyttes. I budsjettet var det ikke tatt høyde for uforutsette kostnader eller prisstigning. Kommunen hadde også undervurdert kostnadene ved prosjektet.

Sandvik påpeker også at tidspress var et av problemene med prosjektet.

– Tidspress gjorde at arbeidet med heisen, grunnarbeid og heissjakt, ble igangsatt før alle anbud var kommet inn, og således før man hadde full oversikt over kostnadsbildet, skriver han.

