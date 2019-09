Heisstans-saken: Heisfirmaet sier de ikke fikk vite at det sto folk i heisen

I Nettavisens sak om en heisstans i Oslo sentrum, mener heisfirmaet de aldri ble informert om at det sto personer fast i heisen.

Fredag publiserte Heismontørenes fagforening (HMF) en artikkel hvor de bestrider deler av Nettavisens sak fra 28. august om en heisstans i Oslo sentrum.

Nettavisen rapporterte at det var et tilfelle av heisstans i nabobygget til Oslo rådhus. Driftsleder Hans-Peter Lannerstedt var spesielt bekymret grunnet at det hadde stått fire personer omtrent tre og en halv time i heisen.

Saken kom frem av et brev driftsleder Lannerstedt hadde sendt til ordfører Marianne Borgen.

HMF har snakket med heisfirmaet med ansvar for den aktuelle heisen, og de bekrefter store deler av Nettavisens sak. Fagforeningen mener imidlertid heismontørene aldri ble informert om at det sto personer fast i heisen.

Les den opprinnelige artikkelen:

Mener det var rutinejobb



Heisfirmaet har loggført saken som en rutinemessig stoppjobb, og ikke en evakuering av personer som sitter fast i heisen.

En «stoppjobb» er når heisen stanser uten personer i den, og det må utføres vedlikehold før den kan virke på ordinær måte.

Heismontøren Christian Olstad, forklarer at det fort kan gå fire timer på en rutinemessig stoppjobb.

Du kan lese Heismontørenes artikkel her.

Heismontøren Kurt Hansen befant seg i nærheten, og fikk oppdraget som han trodde var en rutinemessig stoppjobb.

Han bekrefter tidslinjen i Nettavisens sak.

– Jeg kjørte rundt i en times tid på leit etter parkering, men jeg måtte til slutt gi opp. Jeg hadde andre oppdrag jeg måtte ta tak i, og jeg fikk derfor en kollega til å ta over, forteller Hansen til HMF.

Kollegaen som tok over heter Bjørn Magnussen. Også han mener han ikke fikk beskjed om at det sto personer fast i heisen.

– Det var ingen personer i heisen da jeg kom, og Lannerstedt (driftssjefen journ. anm.) sa heller aldri noe om det til meg, sier han.

Driftsleder: – Sa ifra om at det var folk i heisen

Driftsleder Hans-Peter Lannerstedt mener på sin side at han var tydelig overfor heisselskapet og snakket i tillegg med Securitas som har ansvar for sikkerheten.

– Jeg ringte direkte til heisen og snakket med de fire som sto fast, og lovet dem at de ville bli hentet ut innen en halv time. Heldigvis var det ingen av dem som hadde klaustrofobi, for de endte jo opp med å stå i over tre timer, forklarer Lannerstedt.

Nettavisen har på ny tatt kontakt med driftsleder Lannerstedt. Han mener at grunnen til at det ikke var personer i heisen da heismontørene kom frem, var at han fikk en kollega i nabobygget til å låse opp heisen.

Den aktuelle kollegaen ønsker ikke å kommentere saken offentlig.

– Jeg har blitt ringt av Heismontørene, og jeg står ved brevet jeg sendte inn til Oslo kommune. Samtidig vil jeg si at jeg synes ikke noe om at selskapet ble nevnt av HMF. Jeg ønsket ikke å henge ut noen, men å vise at det er blitt vanskelig å parkere for næringsdrivende i sentrum, sier Lannerstedt til Nettavisen.

Heismontørenes eget nettsted har valgt å navngi selskapet. Det har Nettavisen valgt å ikke gjøre, all den tid saken handlet om parkering i Oslo sentrum - og ikke heismontørenes arbeid.

Heismontørene oppgir at de er enig med Lannerstedt i at parkering i sentrum er blitt vanskeligere de siste årene.

– Både Hansen og Magnussen støtter budskapet til Lannerstedt om at det har blitt vanskeligere å parkere i sentrum de siste årene, men mener det er rent oppspinn at det sto fire personer fast i heisen, skriver HMF på nettsidene deres.