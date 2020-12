Helene Rask tok et helt nytt valg: - Det føltes befriende

Det er ikke gitt at glamourmodeller blir gartnere, men for Helene Rask var det et befriende og naturlig valg.

I 2020 er rekordmange personer permittert, og store deler av næringslivet står for en stor omstilling hvor mange arbeidstakere må finne nye karrièreveier. I denne artikkelserien retter Nettavisen fokus mot profilerte personer som måtte finne noe helt annet å gjøre.

- Det var opplagt for meg at tiden som glamourmodell nådde et metningspunkt på et eller annet tidspunkt. Sett i ettertid ble jeg værende i bransjen mye lenger enn jeg først hadde tenkt. Det ene tok det andre, og mange spennende muligheter åpnet seg.

- Det er mindre fokus på utseende og det overfladiske. Det føltes befriende, sier Helene Rask Holløkken, eller Helene Rask, som var modellnavnet hennes. Hun ble for alvor kjent i 2002 i TV-programmet «Fear Factor» på TV3. Her holdt hun dramatisk nok på å drukne under innspillingen.

40-åringen var på begynnelsen av 2000-tallet en av landets første kjente glamourmodeller og rakk også å få med seg flere plateutgivelser. Men Rask Holløkken har etter modellkarrieren valgt en helt annen karriere, hun har utdannet seg til gartner og studert coaching og ledelse. Til våren starter hun på agronomstudiet.

Tilfeldighet

- Jeg tok ved en tilfeldighet steget inn i modellverden som 18-åring. Etter åtte år, mange «foto-shooter», oppdrag, reiser i både inn- og utland og drift av eget modellbyrå, var tiden inne for å ta steget videre, forteller hun.

Spranget fra glamourmodell til gartner var mindre for de som kjenner henne godt. Rask Holløkken vokste nemlig opp som nummer tre av hele åtte søsken på en bondegård på Nesodden.

- Ja, med oppvekst på gård var det nok ikke overraskende for de som kjenner meg godt at valget falt på gartneryrket når jeg skulle søke nye utfordringer. Jeg har en stor interesse for hage og utemiljø. Kombinert med en lidenskap for alt som spirer og gror, ble det til gründerskap av eget hageselskap i fjor.

Så nå tilbyr Rask Holløkken via Helenehagefrøken.no det hun omtaler som «unike hus og hagemøbler samt veiledning, tips og råd til innredning og styling av uteplasser». Hun giftet seg i sommer med Geir Holløkken, og sammen har paret en sønn som snart fyller tre år.

Massasjestoler

- I tillegg driver mannen min og jeg Casada.no, som selger massasjestoler til privat- og bedriftsmarkedet. Vi ble nylig sponsor av Therese Johaug, som fronter våre produkter kommende sesong, sier en stolt gründer.

- Burde du ha begynt med din nåværende karriere tidligere?

- Jeg tror litt på at ting skjer når det skal. Jeg trengte de årene på å modnes og ser heller tilbake på et rikt og variert liv, svarer Rask Holløkken.

Rask Holløkken sier hun opplevde en del fordommer i starten, men at hun aldri har hatt så mye fokus på det.

- Jeg tror de fleste jeg har truffet og ikke minst jobbet sammen med har vektlagt den jeg er mer enn det jeg latet som jeg var i en periode av livet, sier hun om sin fortid.

Gründer

Seriegründeren har alltid hatt en gründer i magen. Hun drev blant annet eventbyrået Rask Models med rekruttering av jenter til modelloppdrag i både- inn- og utland. Dokusåpen «Glamourjentene» gikk på TVNorge i 2009 og skildret hverdagen til Helene Rask og syv glamourmodeller i byrået.

- Jeg fikk også smake på artistlivet med tre singler og et album, og jeg spilte inn musikkvideoer til egen musikk både i Norge, Tyskland og i Egypt.

- Jeg hadde til og med en «hit» i Polen og opptrådte for 130.000 mennesker på direktesendt TV, sier Rask Holløkken. Hun avsluttet karrieren i modellverdenen med serien på TV-Norge.

- Har du noen gang vært i tvil om karrierebyttet?

- Jeg tror at tvil omkring valg kommer og går gjennom hele livet. På den måten gir det fra tid til annen rom for egenevaluering. Samtidig er det fint at livet kan romme mange ulike erfaringer, gode som mindre gode.

Modigere

- Hva savner du mest og minst med din gamle karriere?

- Jeg var nok litt modigere som yngre og kastet meg lettere ut i ting enn nå. Med alder og erfaring kommer også redsel og frykten for å feile.

- Jeg savner ikke så mye fra de unge årene, men litt av motet og «gutsen» skal jeg minne meg på å ta med videre inn i førtiårene, sier den nybakte 40-åringen.

Hun svarer «absolutt» på spørsmålet om det hun gjør nå er noe hun har lyst til å gjøre resten av karrieren.

- Jeg ønsker fortsatt å utvikle Helenehagefrøken, hagedesign og vårt hovedfirma Casada Norge. Og nylig tok mannen min og jeg over familiegården på Nesodden hvor jeg vokste opp. Her er vi deltidsbønder og driver med villsau.

Pusser opp fjøset

Rask Holløkken forteller at hun står akkurat nå midt i oppussing av fjøset og ser frem til mange spennende prosjekter på gården fremover.

- Hvilke tips har du til andre som også skal bytte beite i voksen alder?

- Har du lyst, har du lov! Det fine med tiden vi lever i, er at vi kan satse på nytt om det føles feil det vi først valgte som unge.

- Du vil oppleve og leve et rikere liv om du våger å foreta endringer, store som små. Følg hjertet, og livet er nå, oppfordrer gründeren.

