Helge Moan tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn

50-åringen fra Manglerud ble pågrepet i Malaysia i fjor, og utlevert til Norge. Nå er tiltalen mot mannen klar.

Han er tiltalt for å ha bedratt nordmenn for mer enn 10 millioner kroner.

Ifølge TV2 er et nå tatt ut tiltale mot mannen, og påtalemyndigheten mener at de nå kan bevise at Moan har svindlet mer enn 100 nordmenn og ført minst 13 millioner kroner ut av landet.

Da Nettavisen omtalte saken i fjor, etter mannen var pågrepet, fortalte politiet om pågripelsen.

«En mannlig norsk statsborger i slutten av 40-årene ble nylig pågrepet i Malaysia og utvist til Norge i begynnelsen av denne uken. Mannen har lenge vært internasjonalt etterlyst blant annet i forbindelse med grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri på minst 10 millioner kroner», skrev politiet i pressemelding i februar 2019.

Etter pågripelsen kom det også fram at mannen var siktet for nærmere 40 bedragerier og identitetstyverier. Siktelsene gjaldt handlinger begått i tidsrommet mai 2012 til september 2018.