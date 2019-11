Helomvending etter kundestorm: Her er Norwegians nye bagasjeregler

Etter kundestormen de siste uken, innfører Norwegian nye og smidigere bagasjeregler.

Etter en rekke klager og mange beretninger om dårlig kundebehandling i forbindelse med bagasjekontroll, tar flyselskapet Norwegian nå grep og endre reglene. Det er særlig ileggingen av et gebyr på 750 kroner ved ombordstigning og en steil praktisering av reglene mange kunder har reagert på.

Les også Oppleves som svindel fra Norwegian når de lopper folk for penger ved gaten

I en epost til Nettavisen fredag ettermiddag skriver Norwegians kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss:

- Oppførselen vi har fått tilbakemeldinger om den siste tiden er ikke akseptabel, og vi har nå gjennomgått praksisen.

Derfor kommer de nå endringer:

- Grunnen til at vi håndhever håndbagasjereglene er at vi vil gi våre passasjerer en så god og smidig reiseopplevelse som mulig. For å sikre at flyene skal gå på tid er det derfor viktig at alle følger disse reglene, skriver Næss i eposten.

Får legge igjen vannflasker

I kritikken mot flyselskapet har kunder fortalt at de ikke har fått lov til å sette igjen vannflasker og har måttet inkludere taxfree-poser og mat kjøpt på flyplassen i totalvekten. Dette blir det nå en slutt på.

Her er de viktigste endringene:

Verken yttertøy eller en normal taxfree pose skal telle med i den totale mengden håndbagasje man har lov til å ha med seg om bord.

Med hensyn til vannflasker eller andre ting skal det selvsagt være mulig å ta det ut av bagasjen sin og etterlate det på flyplassen dersom man ønsker det.

Ompakking mellom passasjerer som reiser sammen må gjøres i god tid før ombordstigning, slik at man ikke bidrar til å forsinke flyet.

Ellers er det de samme mål- og vektrestriksjonene som før som gjelder. Gebyret på 750 kroner for overvekt blir det ikke en endring på med det aller første, opplyser Næss:

- Når det kommer til eventuelle endringer i beløpets størrelse så er det noe vi ser på og må komme tilbake til, sier Næss.

Les også Ylva Thorsrud og medpassasjerene fikk gigantisk ekstraregning fra Norwegian





Lover bedre service

Fredag morgen kunne Nettavisen fortelle om Sigmund Larsen som var så misfornøyd med kundebehandlingen at han snudde i gaten og kjøpe billett hos SAS i stedet. Nå lover Næss en kursendring:

- Det er viktig for oss at alle våre passasjerer har en god reiseopplevelse når de flyr Norwegian. Det innebærer at de får god service gjennom hele reisen, også når håndbagasjereglementet blir håndhevet.

- Kommer dere til å være like steile på grensene som dere har vært?

- Vi vil oppfordre kundene til å være nøye med vekt og mengde, men måten dette har blitt håndtert på er ikke bra. Dette skal endres og det følger vi opp, sier Tonje Næss til Nettavisen.

Næss opplyser at reglene skal følges opp med selskapets samarbeidspartnere, og at endringene skal innføres i løpet av de nærmeste dagene.