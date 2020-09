Helomvending i elbilsalget: - Dette er veldig gledelig

Etter en periode med svært svakt salg under korona-krisen, gjør elbilandelen er kraftig hopp i august. - Et vendepunkt, tror elbilforeningen.

Elbilandelen av norsk nybilsalg skjøt kraftig opp fra 45,1 prosent i juli til 52,8 prosent i august. Det er første gang siden mars i år at elbilandelen er over 50 prosent.

- Dette er veldig gledelig, selv om vi burde ligge enda høyere. På privatbiler er vi helt oppe i 73 prosent, så vår utfordring er at vi bør ha høyere elbilandel på firmabiler, sier Christina Bu, daglig leder for Elbilforeningen, til Nettavisen.

Foreningen har tidligere uttalt at andelen elbiler i nybilsalget bør nærme seg 60 prosent ved årsslutt dersom Stortingets mål om å fjerne all nybilsalg av diesel- og bensinbiler innen 2025.

- Skal vi nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025, må både salgstallene opp og utbyggingen av hurtigladere holde tritt med antallet elbiler på veiene, uttalte foreningen i forrige måned.

Bu tror imidlertid at fremgangen den siste måneden indikerer at man har går inn i en lang bedre høst for elbilsalget.

- Jeg tror dette er et vendepunkt. Endel lanseringer av elbiler har vært utsatt som følge av koronakrisen, men vi ser at det kommer mange elbiler utover på høsten, sier Bu, som viser til at Volkswagens ID.3 og Tesla-konkurrenten Polestar kommer for fulgt utover høsten.

Men selv om elbiler gjør det bra på nybilmarkedet, er de aller fleste biler som kjøpes i Norge fortsatt dieselbiler. Det kan du leser mer om her: Kjempevekst i dieselbil-salget i Norge