Helomvending: Olav Thon får skjenke-ja i Stavanger likevel

Stavanger kommune slipper rettssak mot milliardæren etter at Venstre-kritikeren snudde.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I forrige uke spurte Olav Thon (95) retorisk om han måtte «be på sine knær» for å få ta i bruk sin egen eiendom, De røde sjøhus i Stavanger. Spørsmålet kom etter at Stavanger-politikerne i mai stemte nei til nattklubbevilling hos det skandaleomsuste Old Irish Pub.

Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland gikk knallhardt ut mot Thon, og sa tydelig fra om at det var helt «uaktuelt å la seg kue av Olav Thon».

Men, som Stavanger Aftenblad først meldte torsdag kveld, var det samme Søndeland som snudde da saken ble behandlet på ny i Stavanger formannskap torsdag. Dermed får Old Irish Pub likevel nattklubbevilling på Olav Thons eiendom, og Stavanger kommune komme slipper å møte Olav Thon i en varslet rettssak.

- Vi fikk et skriv, en ekstern utredning fra et uavhengig advokatbyrå, som slo fast at under alle omstendigheter så var det ikke sjanse i havet for at vi ville vunnet en eventuell rettssak mot Old Irish Pub og Olav Thon, sier Søndeland til Nettavisen Økonomi.

Angrer ikke på frontalangrep

Det uavhengige advokatbyrået slo fast at saken ville havnet hos fylkesmannen og sannsynligvis i retten om Stavanger kommune opprettholdt vedtaket om skjenke-nei til Old Irish Pub. Søndeland mener det ikke er ansvarlig å gå inn i en rettssak Stavanger kommune mest sannsynlig ville tapt, og gir opp kampen mot Old Irish Pub og Thon i denne omgang.

- Vi er helt uenig i at Old Irish Pub skal få skjenkeløyve, men vi ser ingen muligheter i lovverket som gjør det mulig å frata dem det, sier Søndeland.

- Angrer du på at du gikk så hardt ut mot Olav Thon og Old Irish Pub, nå som det var du som vippet saken i deres retning?

- Jeg angrer ikke i det hele tatt. Han burde beklaget seg på vegne av sine leietakere og burde vært mer ydmyk i sin tilnærming, sier Søndeland.

Jan Erik Søndeland (V) gikk knallhardt ut mot Olav Thon og Old Irish Pub i Stavanger, men var til slutt den som gjorde at Old Irish Pub likevel fikk nattklubbevilling og får skjenke. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fnyste av påstandene



Milliardær Olav Thon fnyste av Søndelands påstander om manglende ydmykhet i forrige uke.

- Hvis han mener jeg ikke er ydmyk nok, hva er det da han vil ha fra meg? Vil han at jeg skal be på mine knær for å få lov til å ta i bruk min egen eiendom? Jeg tror vedtaket er fattet på feil grunnlag, og om det må prøves i retten så har jeg ikke noe imot det, sa Thon.

Etter at formannskapet, med Høyre, Frp, FNB, Sp, Pp og nå Venstre i spissen, stemte for nattklubbevilling til Old Irish Pub torsdag, slapp Thon å gå rettens vei.

