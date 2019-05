«Helsesista» hanker inn millioner

Selskapet til Tale Maria Krohn Engvik hadde 3,8 millioner i omsetning i 2018. Mesteparten av inntektene kommer fra foredrag.

Tale Maria Krohn Engvik (39), mer kjent som «Helsesista», har gjort karriere ut av egen Snapchat-konto. Hun er helsesøster på Snapchat, og er i kontakt med tusenvis av barn og unge i løpet av året via sosiale medier.

Snapchat-suksessen har ført til både bokkontrakt og eget TV-program på TV 2, og klingende mynt i kassa.

Regnskapet til selskapet Helsesista AS, som eies i sin helhet av Engvik, viser et godt resultat i 2018. Omsetningen var på hele 3,8 millioner kroner, med driftsresultat på 2,3 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen var resultatet etter skatt nesten 1,8 millioner kroner, og egenkapitalen til selskapet ligger på omtrent like mye.

- Dette viser at vi i Helsesista AS virkelig har jobbet hardt i 2018. Ikke minst med tanke på at det helsefremmende arbeidet Tale gjør som Helsesista på sosiale medier, da i hovedsak Snapchat for landets ungdommer, med et unntak av enkelte betalte samarbeid, er ubetalt arbeid. Inntekten kommer i all hovedsak fra foredrag, sier søsteren til Tale Maria Krohn Engvik, Tuva Serine Krohn Pedersen, til DN.

Pedersen er manager og daglig leder i selskapet. Hun opplyser at Helsesista AS nå lønner to ansatte. «Helsesista» skal ha holdt over 100 foredrag over hele Norge i 2018.

Tale Maria Krohn Engviks TV-program, «Helsesista gjør en forskjell», ble i april nominert til Gullruten for beste barne- eller ungdomsprogram. Hun har også skrevet bokkontrakt med Cappelen Damm, etter å ha hatt tilbud mange forlag.

«Helsesista» er kjent for å ta opp alle temaer ungdom er opptatt av og på en måte som er gjenkjennelig for dem hun prøver å nå. Da Nettavisen snakket med Engvik i april, kom hun med en klar oppfordring tilforeldre om kroppspress.

Hun mente blant annet at foreldre må fokusere på barnets egenskaper og personlighet, ikke utseendet.

- Jeg hører om foreldre som står foran speilet og måler sin egen kropp. Kommenterer hvordan de ser ut. Da er det viktig å vite at barn legger merke til dette, og begynner tidlig med akkurat det samme som foreldrene, nemlig å trykke seg selv ned, uttalte Engvik.

- Kroppspresset vil uansett være der, så det viktigste man som forelder kan gjøre, er å hjelpe barn å bygge en sterk selvfølelse, slik at de blir trygge i seg selv. Da tåler de presset bedre, la «Helsesista» til.