Helt vanvittig Norwegian-underskudd - egenkapitalen er tapt

Norwegians driftsunderskudd i fjerde kvartal og dermed for hele 2020 er ikke til å tro. Egenkapitalen er borte og kraftig i minus.

Det børsnoterte flyselskapet, som kjemper en desperat kamp for å overleve, melder om et driftsunderskudd for fjerde kvartal i fjor på 15,9 milliarder kroner. For hele 2020 utgjør driftsunderskuddet gigantiske 23,8 milliarder, mot et overskudd i 2019 på 856 millioner kroner.

Passasjerinntektene er så å si fraværende i disse koronatider. I fjerde kvartal utgjorde disse inntektene 410 millioner, ned fra 7,18 milliarder i tilsvarende kvartal i 2019.

I tredje kvartal hadde Norwegian et driftsunderskudd på 2,81 milliarder kroner, og det akkumulerte driftsunderskuddet utgjorde svimlende 7,9 milliarder.

Skylder nesten 7 milliarder

Bunnlinjen for fjerde kvartal viser røde tall med 16,63 milliarder kroner og med 23 milliarder for hele fjoråret. Det gjør at egenkapitalen er tapt, og negativ med 6,62 milliarder kroner. Tapet kommer til tross for at det har vær påfyll og gjeldskonvertering til egenkapital i 2020 på hele 12,5 milliarder.

Gjelden og forpliktelsene ved utgangen av fjoråret utgjorde hele 56 milliarder kroner, og det aller meste av dette er kortsiktige forpliktelser. 30 milliarder er knyttet til fly som skal selges.

Norwegian tok i fjerde kvartal svimlende 12,8 milliarder i nedskrivninger og tap på disse flyene, som bidro vesentlig til sjokkresultatet. Driftsunderskuddet før disse nedskrivningene var på snaue 1,9 milliarder.

Hvis vi ser på de underliggende inntektene og utgiftene, kontantstrømmen, var den i fjerde kvartal negativ med drøyt 700 millioner kroner. Denne størrelsen sier mye om den reelle driften av Norwegian, det forsvinner ut 236 millioner kroner i måneden på å drive flyselskapet.

Pengesluk

Det har vært et mildt sagt begivenhetsrikt år for flyselskapet, etter at koronapandemien i praksis stengte ned hele flybransjen. Da koronakrisen satte inn i mars, ble det klart at gjeldstyngede Norwegian trengte mye penger.

En redningsplan gikk igjennom i mai, der store kreditorer som leasingselskapene, gikk med på å gjøre om gjeld for mange milliarder til egenkapital. Men det utvannet også aksjonærenes verdier, som nesten er nullet ut.

Norwegian skriver i en børsmelding fredag morgen at prosessen med å å omstrukturere selskapet fortsetter og er i henhold til planen. Flyselskapet vil nå fokusere på det de kaller eter sterkt og lønnsomt nordisk og europeisk nettverk.

Norwegian skal betjene dette markedet i 2021 bestående av en flåte på totalt 53 fly, hvorav 50 skal være i drift, mens 3 skal stå klar i reserve.

Og med fortsatt mange titall milliarder i gjeld og minimale inntekter, truer stadig konkursspøkelset.

I november ba Norwegian om konkursbeskyttelse i Irland. Det sa de irske domstolene ja til i desember, som ga selskapet noen måneders pusterom. En ny konkursbeskyttelse for langdistanseflåten ble påbegynt for to uker siden.

Redningspakke

Den norske regjeringen har ikke villet gå inn på eiersiden i Norwegian, men har stilt opp med en redningspakke i form av garantier. For en drøy måned siden signaliserte næringsminister Iselin Nyø (V) at hun var positivt innstilt til redningsplanen i et rekonstruert Norwegian.

Denne innebar blant annet tilførsel av 4-5 milliarder i frisk kapital fra eierne og en fortsatt sanering av gjelden. Nybø mener den seneste planen er mer robust enn den regjeringen sa nei til i oktober i fjor.

Norwegian bedret nylig tilbudet, og det kan redde statens garanti på 3 milliarder si det skakkjørte flyselskapet. Norwegians enorme gjeld var et tema før koronapandemien forverret det hele.

Gjelden, utvanningen og konkursspøkelset har sendt Norwegian-kursen til bunns, Aksjen er siden begynnelsen av 2020 ned nesten 99 prosent (se grafen under).

Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt torsdag var lave 2,26 milliarder kroner. De største aksjonærene i Norwegian er Avanza Bank, som eies av Braathen-arvingen Per G. Braathen, og Nordnet Bank, samt diverse leasingselskaper.

