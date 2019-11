Henning Solberg unngikk konkurs

- Konkursbegjæringen ble forkastet, skriver advokat Hans Kristian Skarpholt i en SMS til Nettavisen.

MYSEN (Nettavisen Økonomi): Heggen og Frøland tingrett avviser konkursbegjæringen mot Henning Solberg. Det bekrefter hans advokat Hans Kristian Skarpholt overfor Nettavisen tirsdag ettermiddag.

- Henning Solberg er lettet og glad over ar konkurskjennelsen har blitt forkastet. Han er fornøyd med at retten har lagt til grunn at han skylder Safdar to millioner kroner og ikke de 11,8 millionene som Safdar hevdet. Solberg håper kjennelsen bidrar til ro rundt hans privat økonomi, kommenterer advokaten.



Skarpholt mener også at retten mente denne saken ikke skulle behandles som en konkurssak, men som et ordinært pengekrav.

I 2013 hadde Solberg, som har vunnet utallige NM-gull og vært VM-fører i en årrekke, planene klare når rallykarrieren var over. Da skulle han bli Norges nye dekkonge og ta opp konkurransen med Tommy Sharif.

Sammen med Ramiz Safdar åpnet han dekkbutikken Dekknor på Alnabru i Oslo. Safdar var daglig leder. Mens Solberg gikk inn med penger og skulle hjelpe til så mye han kunne i butikken. Men så slo samarbeidet sprekker.

Safdar mener at Solberg skylder ham flere millioner kroner etter private lån, som ikke er betalt tilbake. Dermed gikk han rettens vei for å slå rallysjåføren fra Spydeberg i Askim personlig konkurs.

Måtte barberte kravet

FRA 11,8 TIL 4 MILL: Ramiz Safdar (t.v) måtte tåle å se at pengekravet hans ble mer enn halvert. Her med sin advokat Eric Augustin Krogh. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Det opprinnelige pengekravet fra Safdar var på 11,8 millioner kroner. Men da retten behandlet saken på mandag, måtte han tåle å se kravet bli mer enn halvert. Retten godtok et krav på rundt fire millioner kroner. Solberg mente på sin side at han kun skylder Safdar to millioner kroner.

- Det har vært en tøff påkjenning for meg og familien, men vi har valgt å stå i det, sa han under mandagens rettsmøte.

Før rettsaken startet har anklagene i media haglet. Safdar har beskyldt Solberg for svindel.

- Det er fremsatt en rekke uriktige påstander, som at Solberg har bedrevet svindel og har gjeld på over 80 millioner. Det er uriktige påstander, og skaper et bildet av at Solberg ikke kan betale en rekke kreditorer. Det er ikke riktig, og det er ingen andre kreditorer enn Safdar, sa Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt da saken gikk for retten.

- Har ikke gjort opp

- Dette er en enkel sak. Safdar har lånt et betydelig beløp til Solberg, som etter gjentatte forsøk på inndrivelse, ikke har gjort opp, sa Safdars advokat Eric Augustin Krogh da saken gikk for retten.

Advokaten ba retten ta stilling til om Solberg er insolvent, som vil si Solberg ikke er i stand til å gjøre opp gjelden. Dette er et av kriteriene som må ligge til grunn for at noen kan begjæres konkurs.

Ramiz Safdar fortalte hvordan han gjentatte ganger har forsøkt å få Solberg til å tilbakebetale pengene han har lånt bort.

- Jeg følte at han var en god venn og vi jobbet sammen. Jeg lånte ham penger for å hjelpe ham. Solberg hadde masse prosjekter gående og sa at det ville komme inn masse penger. Jeg ville aldri ha lånt ham penger hvis jeg trodde at jeg ikke ville få det tilbake. Det var lovnader og lovnader om tilbakebetaling, men det kom aldri noen penger, sa han.