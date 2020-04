Henter 1.200 ut av permitteringer: Kun de beste vil overleve

Koronakrisen vil føre til en stor avskalling i varehandelen, frykter Kitchn, som nå har gjenåpnet alle butikkene og fått de ansatte ut av permitteringer.

Kjøkkenutstyrskjeden Kitchn med hovedkontoret i Sandnes (se faktaramme nedenfor) har de seneste årene klart seg bra økonomisk. Det skal vi komme tilbake til, men den landsomfattende kjeden er et av få lyspunkter i den hardt rammede varehandelen.

– Generelt har faghandelen en kjempeutfordring og står foran en større omveltning. Utfordringen hadde vært der selv om ikke korona kom, sier daglig leder Odd Sverre Arnøy i Kitchn og Tilbords til Nettavisen Økonomi.

- Det er en lav inntjening i faghandelen, og i vår bransje er Kitchn stort sett den eneste som tjener penger. Kun de beste vil overleve, det vil skje en naturlig avskalling, spår Arnøy.

Les også: Butikkeier frykter for livsverket - jeg har snart ingen penger på konto

Sliter med husleien

Mange butikkeiere er nå i dialog med gårdeier om utsettelser på og nedsettelse av husleien. Arnøy sier de er i fortløpende dialog med gårdeierne, men at det er en todelt diskusjon: Hvilke lettelser kan butikkene få i kvartalet vi nå er inne i, men den viktigste diskusjonen er dynamikken i den langsiktige leien.

De fleste butikker har en leieavtale bestående av en minimumsleie, men der butikkene må betale en leie i prosent av omsetningen hvis de overstiger et visst omsetningsnivå. Den faste minimumsleien kan være tøff å håndtere med en lav omsetning.

Fakta Kitch´n ↓ Kitch'n startet i 2002 og har som visjon å være nummer 1 på kjøkkenet.

Produktene er i hovedsak gryter og panner, kniver, bestikk, glass elektriske artikler til kjøkkenet, kanner, ildfaste former, serviser m.m.

Tilbords er en norsk butikkjede som selger porselen, glass, kjøkkenutstyr og interiørprodukter.

2017 ble kjeden kjøpt opp av eierne av Kitch'n, for så å bli slått konkurs i februar 2018. Kitch'n-eierne kjøpte deretter opp konkursboet.

- De alle fleste betaler minimumsleie, og vi ligger over denne leien for noen butikker. Generelt er dette skjevt, det er altfor mange butikker som er på minimumsleie, mener Kitchn-sjefen

- Tar vi med felleskostnader og kostnader til markedsføring, utgjør leiekostnadene 10-15 prosent av omsetningen for faghandelsbutikkene. Det er et høyt spenn, og dette spennet vil ødelegge for faghandelen, hevder Arnøy.

Noe ned

Arnøy sier Kitchn de seneste årene har stabilisert antall butikker. Kjeden har lagt ned noen butikker og åpnet noen.

- Vi har en god dialog med huseierne om dette, men det er naturlig at antall butikker går noe ned fremover, sier Kitchn-sjefen.

Hovedselskapet Kitchn Butikkdrift omsatte i 2019 for 696 millioner kroner, opp fra 601 millioner i 2018. Resultatet før skatt økte imidlertid bare fra 43,5 til 50 millioner kroner, vesentlig som følge av høyere varekostnader. Men Arnøy er godt fornøyd med fjorårstallene.

- 2019 var vårt beste år og la et godt grunnlag. Vi tjente 64 millioner kroner før avskrivninger, en margin på nesten 10 prosent, og det er dette nøkkeltallet vi styrer etter, sier han.

Les også: Jernia-sjefen vil ha slutt på klaging om butikkdød - kan takke seg selv

118 millioner på bok

Ved utgangen av 2019 hadde Kitchn Butikkdrift nesten 118 millioner kroner i kontanter og bankinnskudd, som tilsvarer rundt to måneder av omsetningen. Men eiernes midler, egenkapitalen, utgjorde ikke mer enn drøy 10 prosent av den totale finansieringen. Arnøy er likevel tilfreds med finansene.

- Vi har ingen krigskasse, men en generelt god likviditet, og konsernet er solid. Våre franchisetakere hadde i fjor i stor grad et godt. Med kontantstøtteordningen det er lagt opp til fra myndighetene, tror vi dette går bra i et tøft og annerledes år. Vi tror vi kommer godt igjennom dette, men vi er spent på de langsiktige virkningene, medgir Kitchn-sjefen.

- Vi har en god likviditet og god egenkapital med en god struktur på driften. Jeg er positiv så lenge vårt utgangspunkt er å være best, da vinner du, fortsetter han.

Les også: Nille-sjef Kjersti Hobøl mener folk glemmer den kanskje viktigste grunnen til at norske butikker går konkurs

De beste ansatte

- Hvorfor er Kitchn best?

- Det er en tøff konkurranse, men vi har gode eiere, lave kostnader og få ansatte på hovedkontoret. Våre ansatte har en god fagkunnskap, og jeg vil si vi har de beste ansatte. Jeg kan si til mine butikksjefer at de er de beste, og de jobber mye, svarer Arnøy og fortsetter:

- De beste vil være, her, mens de som ikke vil være de beste går til andre steder. Så har vi et enkelt og tydelig konsept, der vi selger kvalitetsvarer til kjøkken og kjøkkenutstyr.

Totalt har Kitchn 142 butikker i Norge med 800 ansatte, der det i fjor var 250 årsverk i selskapet Kitchn Butikkdrift. Kitchn eier 65 prosent av butikkene i kjeden, de resterende 35 prosentene er franchise-eid, altså eid av personer som driver butikken for egen regning og blant annet må lønne egne ansatte.

Arnøy sier at gjennomgående er det bare én heltidsansatt i butikkene, butikksjefen, mens resten er deltidsansatte på tarifflønn. Butikksjefens lønn varierer med alder og erfaring, der de også får en bonus basert på ulike elementer, som omsetningsutviklingen.

Les også: NHH-ekspert fikk hakeslepp av G-sportkonkurs, men tror blodbadet er i gang

Skaper liv

Kitchn og Tilbords valgte i slutten av mars å permittere samtlige 1.200 ansatte og stengte de 212 butikkene. Men 8. april kom gladmeldingen om at butikkene åpner igjen senest 16. april, et tegn på at varehandelen begynner å våkne noe til liv.

- Det var en vurdering av den informasjonen myndighetene kom med om gradvis å normalisere samfunnet. Dette har vært viktig i vår vurdering, og vi ønsker å bidra til å skape liv i kjøpesentrene, sier Arnøy om beslutningen.

Men tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen mener kjøpesentrene burde ha vært stengt for all unødig handel. Hun frykter smitteoverføring som følge av at kundene tar på de samme varene.

Ingen dokumentasjon

– Vi har ingen dokumentasjon på det og følger alle generelle retningslinjer og har gjennomført alle de anbefalte tiltakene fra myndighetene, kommenterer Arnøy.

- Men hva med de ansatte, hva føler de?

- Vi har en god dialog med de ansatte og lytter til dem. Det var full enighet om at vi både skulle stenge butikkene og starte opp igjen. Den enkelte butikkeier tar sine forholdsregler, forsikrer Arnøy.