Her ankommer de årets store elitefest

Lang kø på den røde løperen for å komme inn på årets store elitefest.

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Etter at hele Norges elite møtte opp på NHOs årskonferanse for å diskutere veien videre, var det endelig duket for middag. Her slipper ingen inn uten en eksklusiv invitasjon.

ELITEN: Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sto klar til å ta imot gjestene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det var mange kjente fjes tilstede på konferansen. En av dem, mangemilliardæren Stein Erik Hagen, brukte anledningen til å varsle om butikkdød rundt om i Norge.

– Da jeg var ung, hadde vi små kolonialbutikker, kjøttbutikker og fruktbutikker, de ser du ikke lenger. Dette forandrer seg hele tiden, og vi vil nok se mange konkurser fremover på dette området, sier Stein Erik Hagen til Nettavisen Økonomi på NHOs årskonferanse.

Iran-konflikten hjelper kronen

Storinvestor Jens Ulltveit-Moe varslet imidlertid troen på at tiden med stadig svakere norsk krone er over.

KRONEN: Jens Ulltveit-Moe på NHOs årskonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

– Det at kronen har svekket seg har mye å gjøre med klima og lavere oljeinntekter. Det kommer imidlertid til å snu nå som det sannsynligvis blir krig i Midtøsten.

– Så du tror det blir krig?

– Om det blir krig? Den startet i natt. Det blir ikke storkrig, men det er jo allerede utført krigshandlinger. Det vil hjelpe på oljeprisen, det har den allerede gjort, og deretter på kronen, sa han til E24.

ÅRSMIDDAG: Kulturminister Trine Skei Grande (V) ankommer NHOs årsmiddag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Neste trekk

NHO-konferansen hadde temaet «Neste trekk», og hadde et sterkt fokus på klima- og miljø.

Blant temaene som ble heftig diskutert var Iran, USA og hvordan det kan slå ut på den norske olje- og gassnæringen. Flere eksperter pekte på muligheten for høyere oljepris grunnet ustabiliteten i regionen.