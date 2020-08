Her blir Europa knust av USA

Pandemien har satt en enorm fart på det amerikanske IT-markedet.

NEW YORK (Nettavisen): Ferske tall presentert fra Bank of America viser at det amerikanske IT-markedet nå er mer verdt enn hele det europeiske aksjemarkedet til sammen.

Var fire ganger større

I den samme rapporten heter det at det europeiske markedet var fire ganger større enn det amerikanske IT-markedet tilbake i 2007.

Det amerikanske IT-markedet er ifølge Bank of America nå verd 9,1 billioner dollar, mens det europeiske, inkludert Storbritannia og Sveits, nå har en verdi på 8,9 billioner dollar.

Ifølge CNBC har verdien av aksjer i indeksen S&P 500 økt med nesten 200 prosent siden 2010, mens Euro Stoxx 50 har økt med 13,4 prosent og Storbritannias FTSE 100 har økt med 11 prosent.

Apple er verd to billioner dollar

I januar i år utgjorde verdien av de fem største IT-aksjene Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon and Facebook rundt 17 prosent av den totale verdien av alle aksjene i S&P500.

Ifølge CNBC har pandemien gjort at dette tallet nå ligger godt over 20 prosent. Apple er i seg selv nå verd over to billioner dollar.

Når det gjelder Amazon så er aksjeverdien i selskapet nå 20 ganger høyere enn det var i august 2010.

Både S&P 500 og Nasdaq Composite hadde ny toppnotering denne uken, og S&P 500 ligger an til sin beste august siden 1986. Dow Jones endte opp 161 poeng på fredag, og utradere dermed tapene for 2020, og ligger fredag bare rundt 3 prosent fra en ny toppnotering, melder CNBC.

