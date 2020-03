Her bør du ikke handle taco til helga

Fredag er den store tacodagen, og denne uken har vi sammenlignet priser på typiske tacovarer. Det er spesielt én ting som overrasker.

- Når vi ser på «tacokurven» denne uken er det Kiwi som kommer best ut, hvor totalprisen er 507,33 kroner. Hos Meny er prisen derimot 588,36 kroner. Det er over 80 kroner i forskjell, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Han har plukket ut mange relevante tacovarer som er med i handlekurven denne ukens prissammenligning. Ystaas forteller at Meny kommer dårlig ut fordi de er dyre på tacoprodukter og har ingen egne billigprodukter av kylling, som også er med i tacokurven.

- Skal du handle taco på Meny bør det være når de har tilbud. Jeg ville styrt unna når de har ordinær pris, sier Ystaas.

Hvis vi ser på alle produktene som er med i ukens handlekurv, og ikke utelukkende på tacoprodukter, er også Meny klart dyrest der.

- Den største overraskelsen i denne ukens handlekurv er at det er 14 prosent som skiller topp og bunn. Til nå har det vært ganske små prisforskjeller, men denne uken er det større forskjell. Årsaken er nok at Meny har dyre tacoprodukter og har dyr kyllingfilet, forklarer han.

Det er Rema som vinner ukens handlekurv totalt, kun én krone foran Kiwi.

- Rema vinner på at de har rimeligere paprika, sier han.

TACOFREDAG: Mange nordmenn spiser taco på fredager, og butikkene har gjerne egne merker med tacoprodukter, men selger også produktene til Old El Paso og Santa Maria. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Ti kroner dyrere for ost

Skal du ha billig kjøttdeig til tacoen denne uken, er det Spar som er billigst. Det koster 29,90 kroner på Spar, noe som er nesten 20 kroner rimeligere enn hos de andre butikkene.

- Det er et kjempetilbud. Det går mye kjøttdeig i norsk husholdning, så dette er et kupp, sier Ystaas.

Ost er vanlig å bruke til taco, og i denne ukens handlekurv ser vi at ett kilo med Gulost fra Synnøve Finden koster 89 kroner hos Kiwi og Rema, og 99 kroner hos Extra.

- Det er veldig spesielt at den koster ti kroner med hos Extra. Også smågodt er ti kroner dyrere på kiloen, og det er veldig pussig, fordi smågodt er noe butikkene måler seg mot hverandre på hele tiden. Smågodt er også relevant til påskehandelen, så dette synes jeg var rart, sier han.

DYRT: Hos Coop-kjeden Extra koster gulost fra Synnøve Finden ti kroner mer enn hos Kiwi og Rema. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Det er også andre relevante og typiske påskevarer med i denne ukens handlekurv, i tillegg til smågodt.

- Lavpriskjedene ligger likt når det gjelder sjokoladene. Det er jo en stund til påsken, så det er foreløpig stille før stormen, sier han.

Det er Freia Melkesjokolade, Kvikk Lunsj og Firkløver, samt Mindes Risbrød som er ukens sjokolader i prissammenligningen.

- Nærmere lavpris enn noen gang

- Denne uka kommer vi dårligst ut, men snitt i 2019 har vi i Enhver.no-testene ligget nærmere lavpris enn noen gang. Denne uka er blant annet kylling med, hvor vårt unike kvalitetsprodukt ikke er sammenlignbart med de andre kyllingene i testen, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

- Vi har også, hver eneste uke, attraktive priser og svært gode tilbud, som av og til kommer med i testene, av og til ikke, legger hun til.

Hun trekker fram at de har rimeligere hot tacosaus enn den som er tatt med i testen, og Meny har også en egen taco-serie.

Viktig for kundene

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier at taco er viktig for både barnefamilier og Kiwis kunder generelt.

- Prisundersøkelser som denne tar jo utgangspunkt i noen få utvalgte varer. Vi skal alltid være billigst, uansett hvem man sammenligner oss med. Meny og Kiwi er dessuten to helt ulike kjeder og konsepter, og vi er en lavpriskjede, sier hun.

Aakvaag Arvin forteller at de i februar lanserte en ny serie med tacoprodukter.

- Det har blitt godt mottatt blant kundene våre, sier hun.

Coop Norge kommenterer på hvorfor Extra har dyrere gulost fra Synnøve Finden enn konkurrentene.

- Årsaken er et tilbud hos en av konkurrentene våre denne uka. Vi har valgt å ha fokus på våre egne kampanjer, som Xtra-serien, hvor vår gulost koster 84,90 kroner. Den produseres for øvrig av nettopp Synnøve Finden. Ser du bort fra Synnøve Gulost og paprika, er det bare noen få ører som skiller. Dette viser igjen at det er små forskjeller mellom kjedene i det korte øyeblikk testen tas, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Produkter Agurk 1 stk 18.8 21.9 18.9 18.8 19.9 18.8 Isbergsalat 1 stk 18.8 20.9 18.9 18.8 19.9 18.8 Gulost Synnøve 1 kg 89 109 105.9 89 105 99 Kjøttdeig billigste type 400 gr 48.9 48.9 49.8 48.9 29.9 48.9 Kyllingfilet 1 kg 94 122.92 94 94 94.21 94 Lettmelk Tine 1 liter 17.9 18.9 17.9 17.9 18.9 17.9 Lettrømme Tine 3 dl 18.9 19.5 19.2 18.9 19.5 18.9 Tacosaus Medium, Santa Maria 230 gr 10.3 16.9 15.8 10.3 17.5 10.3 Hvetetortillas 325 gr (8 lefser) 17.9 19.5 19 17.9 19.5 17.9 Smågodt 1 hg 14.9 17.9 15.9 14.9 16.9 15.9 Melkesjokolade Freia 200 gr 39.9 42.5 40.6 39.9 42.9 39.9 Piano Sjokoladepudding 1 liter 25.9 28.2 26.4 25.9 27.9 25.9 Piano vaniljesaus 1 liter 29.9 32.5 30.4 29.9 32.5 29.9 Paprika 1 kg løsvekt 46.5 54.9 47.9 44.5 51.9 46.5 Maarud Tortilla, ost 185 gram 38.4 41.3 19.9 38.4 41.9 38.4 Kvikk lunsj 47gr 13.4 14.2 13.6 13.4 14.5 13.4 Ananasbiter 3 pk eget m. 3 pk 14.4 15.9 15.4 14.4 15.9 14.4 Avocado Moden 2 pk 34.5 39.9 35.9 35 36.9 34.5 Bringebærgele, Freia 125 gram 16.9 18.5 17 16.9 18.5 16.9 Firkløver Freia 200 gr 39.9 42.9 40.6 39.9 42.9 39.9 Freia Regia kakao 10 stk 27.9 29.9 28.4 27.9 29.9 27.9 Jordbærgele, Freia 125 gram 16.9 18.5 17 16.9 18.5 16.9 Taco salsa medium, OLP 226 gram 15.9 18.7 16.9 15.9 18.9 15.9 Tacosaus billigste type, med. 226 gram 5.5 5.5 5.6 5.5 5.9 5.5 Tacosaus medium, OLP 230 gr 14.8 16.9 17 14.8 16.9 14.8 Taco spice mix 3X25G null 14.4 16 15.8 14.4 15.5 14.4 Tortillas beger 8 stk 23.9 26.9 25.4 23.9 24.9 23.9 Enchilada the kit 657 gram 43.9 49.9 47.5 43.9 51.9 43.9 Taco dinner kit, eget merke 320 gram 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 Jalapeños, billigste type 225 gram 14.9 17.91 17.1 15.34 17.91 15.3 Spice Mix Fajitas 30 gram 7.9 9.5 8.9 7.9 9.5 7.9 Minde Risbrød 290 gram 57.5 62.9 61.5 57.5 62.9 57.5 Tacosaus Hot, Old El Paso 230 gram 14.8 17.9 16.9 14.8 17.5 14.8 Taco shells, OLP 12 pk 17.9 20.9 19.1 17.9 19.9 17.9 Totalsum 932.19 1065.43 966.99 931.13 1004.01 943.59

