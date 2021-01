Her er de store fellene når du kjøper ved

Nordmenn kan tape stort på handle hos en useriøs vedselger: - Lager du én million vedsekker, og putter én kilo mindre i hver sekk, tjener du én million, sier vedleverandør Trond Fjørtoft.

Nettavisen har tidligere skrevet om at prisene på strøm nærmest har løpt løpsk siden nyttår. Prisene er nå rekordhøye, og mange nordmenn må nå forberede seg på en saftig strømregning.

Å fyre i peisen i stedet for elektrisk oppvarming kan i mange tilfeller lønne seg, men det er samtidig flere ting du bør vite hvis du skal handle.

- Du vet ikke hva du betaler for



Norsk ved selges i vedposer som måles i liter. Men det er en dårlig måleenhet fordi det ikke forteller hvor mye energi og varme kunden betaler for.

Å oppgi ved i liter vil aldri gi svar på hva den faktiske vedmassen til veden du kjøper er, altså hvor mye ved du i realiteten får.



- Ved har blitt omsatt i volum i flere hundre år. Praksisen er så innarbeidet, at det er vanskelig å endre den. En vedsekk på 40 liter, rommer ikke 40 liter fastmasse. Den inkluderer også luftrommene mellom kubbene, sier mediekontakt i bransjeorganisasjonen Norsk Ved, Øyvind Stranna Larsen, til Nettavisen.

Han er er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Standard Norge. De jobber med å utvikle en ny norsk standard for ved. Utgangspunktet er at ved må prises etter hvor mange kilowattimer veden gir. For å regne ut det må veden oppgis i kilo.

- Kilo gir et entydig uttrykk for hvor mye ved du faktisk får. Vi har utviklet et nytt system der produsenten skal veie et representativt utvalg av vedsekkene. Hvis du kjøper 30 sekker ved, bør produsenten veie fire til fem sekker for å finne minstevekta, sier han.

Han opplyser om at de oppfordrer alle medlemmene til å oppgi minstevekta på sekkene.

Trond Fjørtoft, gründer av Norsk Ved AS, som er leverandør av kortreist ved i hele Norge, er kritisk til ordningen med ved i liter.

- Det er de store utenlandske produsentene som tjener på å holde på liter som måleenhet. Dermed betaler norske dagligvarebutikker mer for veden enn det de faktisk får, som i sin tur gjør at norske forbrukere også betaler mer for veden, sier han.

- Lager du én million vedsekker, og putter én kilo mindre i hver sekk, tjener du én million.

Alle medlemmer i bransjeorganisasjonen har mulighet til å merke veden sin med Norsk Ved sin emballasjemerking, der både minstevekt, fuktinnhold og pris per kilowattime oppgis. Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved har ingen oversikt over hvor mange produsenter som benytter seg av dette i praksis.

- Det er veldig varierende om medlemmene bruker merkingen. Men vi motiverer til å til å bruke det nye målesystemet som måler energiinnhold. Men det er et langt lerret å bleke. Dessuten arbeides det med å få inn krav om opprinnelsesland i den nye, norske standarden, sier han.

Stranna Larsen mener det nye systemet med kilo og kilowattimer er en vinn-vinn løsning for både produsent og kunde.

- Produsenten vet hvor mye de leverer, og kunden får svar på hvor mye energi de kjøper, sier han.

Veden kan være nesten ubrukelig



Dårlig ved betyr ofte at veden ikke er tørr nok. Dermed kan det begynne å ryke mye i peisen, og varmeeffekten blir dårligere enn ønsket. Ifølge Norsk Standard for ved skal den beste veden ha maks 20 prosent fuktighet.

- Vi sier til produsentene at de skal ta med seg en fuktighetsmåler når de leverer ved til kunden. Er fuktinnholdet godt over 20 prosent, bør produsenten ta med seg veden tilbake, sier Stranna Larsen.

Imidlertid gir ikke fuktmåleren alene det riktige bildet av fuktinnholdet i veden. Grunner er at ulike treslag har forskjellig evne til lede strøm.

Fem punkter som gjør deg til vedekspert Fyr med løvtrær, da de oftere har høyere egenvekt enn bartrær, og gir mer energi. Derfor er bjørk populært å fyre med.

Be produsenten oppgi veden i kilo i stedet for liter.

Få minstevekten på sekkene du kjøper.

Be produsenten regne ut hvor mange kilowattimer vedsekken gir, og hva som er prisen per kilowattime. Det er den mest nøyaktige måten å sammenligne pris på.

Spør etter fuktprosent, og forsikre deg om at produsenten har korrigert for vedtype og temperatur. Veden bør ha en fuktprosent under 20 prosent.

På bjørk skal man for eksempel alltid plusse på ett prosentpoeng i forhold til hva fuktmåleren viser. Noen målere er stilt inn på en kalibreringstemperatur på 20 plussgrader. Man må derfor legge på 0,5 fuktprosent per femte grad ved lavere temperaturer, eller trekke fra 0,5 ved høyere temperaturer enn 20 grader.

Er det minus fem grader da du får levert veden, skal du plusse på 2,5 grad . Er det bjørkeved du får levert, må du plusse på ytterligere én prosent . Regnestykket blir da 3,5 prosent i fukt, i tillegg til det måleren viser.

- De fleste leverer ved med 16 til 19 prosent fukt. Ved som holder 20 og 21 prosent er utmerket. Ligger veden over 25 prosent fukt, er den for rå, og ikke egnet til brenning, sier Stranna Larsen.

