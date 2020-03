Her er det tusenvis av ledige jobber: – Mange permitterte ville satt pris på dette arbeidet

Bøndene er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å levere mat på bordet til nordmenn i karantene. Ingen aner hvor mange av de opptil 20.000 sesongarbeiderne som kommer.

RENNESØY (Nettavisen Økonomi:) – Vi hadde virkelig trengt ham i år. Spesielt etter at kona fikk kreft i fjor. Men jeg har forståelse for at det ikke går, sier Guttorm Gudmestad (56).

Bonden innser at det blir tøft i år. To arbeidere fra Romania jobber hos familien på Hodne gård året rundt. En annen rumener skulle ha kommet for å hjelpe til når hundrevis av lam blir født de kommende ukene. Men i år kommer han ikke.

Mange europeiske land har stengt grensene, og flere land nekter innbyggerne å reise ut. Det spørs om sesongarbeideren til Gudmestad i det hele tatt ville nådd Rennesøy fra Romania. I så fall ville han blitt satt i karantene i 14 dager. Det hadde ikke vært verdt det, ifølge bonden.

– Det blir vanskelig, men vi har ikke noe valg. Her på landet må vi holde hjulene i gang for å kunne levere mat til det norske folk, sier Gudmestad, som akkurat nå får hjelp fra to ungdommer tilknyttet området, samt sine tre voksne barn.

LAMMINGSSESONG: Lammingstiden er svært travel, og er viktig å planlegge godt for. Derfor passer det mildt sagt dårlig for Guttorm Gudmestad og mange norske bønder at mange sesongarbeidere uteblir. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Ønsker permitterte velkommen til gards

Gudmestad tok over Hodne gård i 1992 etter foreldrene, som kjøpte gården 30 år tidligere. Med over 600 sau og flere hundre lam på vei, er det viktig at 56-åringen holder seg frisk selv. Gården tar knapt imot noen besøkende lenger.

Men utover april og mai tar Gudmestad gjerne imot mer arbeidskraft - for eksempel permitterte restaurantarbeidere eller andre interesserte.

– Jeg tror mange hadde hatt godt av å se hvor maten kommer fra, sier bonden.

STOPPER IKKE. – Mange snakker om at tiden vi lever i er en dugnad. Og det er det jo for mange. Men for oss er det en plikt å holde hjulene i gang uansett hva, sier bonden Guttorm Gudmestad på Rennesøy. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Norges Bondelag anslår at det hvert år kommer mellom 15.000 og 20.000 sesongarbeidere til Norge. Hvor mange som kommer i år, er det ingen som vet.

Arne Madland, som har ansvaret for å lønne de 1.200 avløserne på Rennesøy og Finnøy, ser helst at alle de 300 sesongarbeiderne på lønningslisten kommer - men har ikke høye forventninger.

– Det er bedre om halvparten kommer enn ingen. Men utfordringen er stor selv om bare 50 prosent skulle dukke opp. De utenlandske arbeiderne er veldig viktige. Tomatplantene vokser, og de genererer mye arbeid. Matproduksjonen kan ikke stoppe opp selv om store deler av samfunnet gjør det, sier Madland, som nå ser seg om etter løsninger for hvordan gårdene skal takle mangelen på folk.

I forrige uke annonserte regjeringen at det jobbes med å endre utlendingforskriften, slik at de sesongarbeiderne som kommer kan få jobbe lenger enn normalt. I tillegg har landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) oppfordret studenter og pensjonister til å melde seg.

Også Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, mener det er avgjørende at landbruket får på plass løsninger for å sikre nok arbeidskraft. I disse dager starter våronna, de faste årlige vårarbeidene i landbruket.

– Vi jobber for å få utenlandsk arbeidskraft der det er mulig, gitt at det er lav smitterisiko. Samtidig kan vi tilby arbeid og har foreslått løsninger slik at permitterte blir motiverte til en jobb i næringen, sier Bartnes.

Mener krisen peker på svakhet i Norge

Rennesøy-bonden Gudmestad mener koronakrisen kan eskalere dersom transportsystemer internasjonalt svikter eller matproduksjonen kollapser i land Norge importerer mat fra. I dag er kun 40 prosent av maten vi spiser produsert i Norge, selv om landbruket har evnen til å produsere mer enn det som trengs for å fø hele befolkningen, ifølge en rapport fra Menon Economics.

– Jeg mener det er synd dersom en krise må til for at vi skal innse at vi har altfor dårlig matsikkerhet i Norge, sier Gudmestad.

PUST I BAKKEN: På lunsjrommet har Guttorm Gudmestad tid til å reflektere. – Det er synd at en krise skal til for å innse at vi har altfor dårlig matsikkerhet, sier bonden. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Han får støtte fra Rødt-politiker og Farmen Kjendis-deltar Mímir Kristjánsson, som mener koronakrisen avslører noen grunnleggende svakheter ved organiseringen av samfunnet i Norge.

– Vi klarer ikke å gjennomføre sentrale deler av økonomien vår uten en konstant strøm av billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Mange nordmenn har forsvunnet fra jordbruket, som nå er helt avhengige av utenlandske sesongarbeidere som gjør jobben norske ungdommer gjorde for ikke så mange år siden, sier Kristjánsson og fortsetter:

– I byggebransjen har de fleste arbeiderne heldigvis blitt boende i Norge, men bransjen hadde vært i krise dersom alle måtte dra på dagen. Også på verftene er innleie av store mengder utenlandsk arbeidskraft vanlig. Fri flyt av varer og tjenester gjør oss utrolig sårbare i krisetider.

FARMEN KJENDIS: Mímir Kristjánsson mener myndighetene må kunne lempe på visse krav for enkelte grupper hvis det er det som skal til for å sikre at matproduksjonen ikke stopper opp. Her i bakemodus på «Farmen Kjendis». Foto: (TV 2)

Han mener, som bonden Gudmestad, at Norge har vært naive som ikke er mer selvforsynt på mat enn det som er tilfellet i dag. Kristjánsson mener den rekordhøye arbeidsledigheten er en mulighet for flere til å teste livet på gården.

–Mange går nå på NAV, og mange permitterte ville satt pris på dette arbeidet. Jeg mener vi bør kunne legge til rette for at permitterte kan ta jobber på gård fremover uten at det skal gå på bekostning av permitteringslønnen, sier politikeren, som i onsdagens Farmen Kjendis nådde semifinalen, som blir sendt på søndag.

Bonden Gudmestad ønsker ikke å slå politisk mynt på koronakrisen, men håper at denne perioden vil lære nordmenn om verdien av norske produkter.

– Jeg håper flere vil ha det norske i bakhodet når de handler, spiser og reiser. Flere må huske å bruke landet vårt, sier Gudmestad.

