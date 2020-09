Her er Fabian Stang klar til å lenke seg fast for å stoppe MDG-sykkelvei: – Spinnvilt

Eks-ordfører Fabian Stang (H) holder ordet sitt om å lenke seg fast for å stoppe sykkelveien. På en litt spesiell måte.

FROGNER, OSLO (Nettavisen): På Frogner Atriums bokhandel møter vi eks-ordfører Fabian Stang. Han har tidligere vært stor i kjeften og erklært at han vil lenke seg fast for å stoppe sykkelveien i Gyldenløves gate. Nå holder han ordet sitt - på en litt annerledes måte.

Sykkelveien er blitt gjenstand for en bitter strid etter bydelen sa klart nei, men byrådet har likevel bestemt seg for å fjerne parkeringsplassene for å få opp de nye røde sykkelfeltene. Det har vekket kraftige reaksjoner blant beboere i området.

Men en 65 år gammel Høyre-mann som bor på Frogner er nok neppe den som er mest vant med sivil ulydighet.

– Jeg gikk litt i sjelen min, og sivil ulydighet sitter langt inne, sier Fabian Stang til Nettavisen.

Dermed har han landet på å ikke kjøpe inn lenker av metall, men heller lage egne papirlenker. De har han kjøpt inn i dag.

– Skaper politikerforakt

GRANSKET SJELEN: Som en anstendig Høyre-mann på vestkanten var det krevende å lenke seg fast i opposisjon til myndighetene. Dermed ble det papirlenker. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Jeg er jo en lovlydig borger, men jeg synes det er ålreit å markere det når det blir så spinnvilt som dette. Det er mange som er ganske oppgitt, sier Stang.

Han er selv mest bekymret for at slike saker vil skape mye politikerforakt.

– Vi har ganske mange oppgaver som skal ivaretas fra det offentliges side. Når man opplever dette som så dumt, så synes jeg politikerne bør ta en liten time out og tenke seg litt om, sier Stang.

Nylig ble det gjort et siste forsøk på å stoppe sykkelveien i Bystyret med en allianse av Høyre, Frp, FNB og Senterpartiet. Forslaget ble imidlertid nedstemt, og byrådet er klare for å begynne å legge sykkelveien om noen få uker.

Prislappen er beregnet til å være omtrent 20 millioner kroner.

Ivrig syklist

– Så nå skal du stå i veien for maskinene ved hjelp av papirlenker?

– Ja.

– Neste gang vi ser deg kan det være politiet som haler deg bort?

– Jeg tror vel de maskinene klarer både meg og lenkene uten at man behøver å tilkalle politiet, sier Stang og ler.

– Men er det ikke behov for å bygge et helhetlig sykkelnett i Oslo?

– Jo, det er det. Men det er mange andre steder som burde stå øverst på prioriteringslisten. For eksempel i Schweigaards gate, som er rimelig sentralt. Der var jeg og syklet forleden dag, og det er helt umulig for syklister å komme seg frem, sier han.

SYKKEL: Fabian Stang har en stor og romslig sykkel. Kurven bruker han vanligvis til husholdningens mini-hund. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Stang er selv en ivrig syklist, og sykler over alt i byen. Men i Gyldenløves gate mener han det er helt unødvendig med en sykkelvei. Allerede er det brede fortau i gaten, og en ridesti i midten hvor folk kan sykle.

– Vi ser at det fungerer aldeles utmerket. Å kjøre inn store gravemaskiner og lastebiler for å fikse noe som ikke er et problem, det tror jeg mange blir ergerlig på, sier han.