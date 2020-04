Her er fristene om du ønsker å gjøre påskeinnkjøpene på nett

Etterspørselen på nett er for høy for kapasiteten - her er påske-fristene.

Etter tre uker med hamstring og smitteverntiltak i dagligvarebutikkene, er det tid for en av de travleste handleukene i året. Er det noe verken kunder eller butikkansatte er lystne på nå, er det å oppholde seg i en stappfull dagligvarebutikk onsdag før skjærtorsdag. Les også: Har doblet omsetningen etter koronapandemien brøt ut Nettbutikker som kolonial.no og meny.no har opplevd en enorm kundetilstrømning de siste ukene. Morgenlevering.no har mer enn doblet omsetningen. Men ønsker du å sikre deg varer hjemkjørt til påske, for å unngå unødige køer i de fysiske butikkene, begynner det å haste. Hermetikk og kondomer Det har gått unna de siste ukene, og varene det nå omsettes mer av, bærer preg av mer innetid og isolert tilværelse: - Vi tømmes for hermetikk og tørrvarer, det er en dobling av snacks og godteri, og en stor økning i småbakst og snacks. Og salget av kondomer og graviditetstester har doblet seg! sier Louise Fuchs, kommunikasjonssjef i kolonial.no. Les også: Coop stopper salget av smågodt Den villeste hamstringen er over, forteller Nina Horn Lykke, kommunikasjonssjef i Meny. - Men vi ser fortsatt at pasta, ris og hermetikk har god vekst. Ellers ser vi økning i salg av dypfryst kjøtt, fisk og ferdigmat, som kan tyde på at folk vil fylle opp fryseren. Søtsaker, brus, kaffe, bakevarer, snacks og øl går det også mye av over nett, opplyser hun. Les også: Én kunde bestilte 400 kilo ris Helgen er siste frist Kolonial.no har allerede fylt opp alle bestillinger med levering påskeaften, lørdag 11.4. Også mandag førstkommende er oppbestilt. - Vi har hatt en ukes ventetid på det meste, det er litt mindre enn det nå. Jeg anbefaler likevel å bestille i løpet av helgen for å rekke levering en av påskedagene. Les også: Butikk-nekt og karantene: Minst en ukes ventetid for nettbestilt mat Kolonial.no kan levere ut varer alle dager i påsken, også helligdagene. Nettbutikken tilbyr utkjøring på hele Østlandet, fra Lillehammer i nord til Halden og Kragerø i sør. Fullt i storbyene Meny.no har større geografisk nedslagsfelt, men er allerede fullbooket i de store byene. Butikken har tredoblet kapasiteten de siste ukene, men er likevel fullbestilt; - I de store byene, som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, er alle leveringsvinduene fulle. Det samme gjelder Strømmen og Bærum. I disse områdene kan du fortsatt bestille varer til påsken på meny.no: Vestfold, Telemark, Østfold, Haugesund, Jessheim, Hønefoss, Drammen, Lillehammer, Ski, Drøbak og Krøgenes (Agder). Leverer på avisdagene Morgenlevering.no er nett-tjeneste spesialisert på brød, bakervarer og frokostvarer, som samarbeider med en rekke bakerier. Mange av bakeriene har erstattet en del av den tapte omsetningen fra bakeriutsalgene med økt levering til kundene via nettstedet. Normalt kan man bestille til kl. 22 kvelden før i Oslo-området, og ellers til kl. 21, for å være sikret levering tidlig neste morgen. Nå er fristen innskrenket til kl. 21 overalt på grunn av økt pågang. - Det er vanskelig å spå påsken. Normalt kan man legge inn bestilling dagen før. Vi tror vi kanskje må stenge tidligere enn kl. 21. Bestiller man tidlig på dagen, kan man få varer til dagen etter, sier Sara Kjelstrup i morgenlevering.no. Morgenlevering samarbeider med mediehusene Polaris, Schibsted og Amedia (som eier Nettavisen, red.anm), som betyr at varene leveres ut av avisbudene. Det betyr også at tilbudet blir begrenset til påskedagene med papiravis - med andre ord bare fram til onsdag før skjærtorsdag. - Bruk kjøpesenteret! I Meny-kjeden har 28 butikker har egne åpningstider for sårbare (eldre og i risikogruppe). Og om du ikke har tilgang på noen av nett-tjenestene der du bor, er det likevel godt mulig at din lokale dagligvarebutikk, også fra andre kjeder, tar opp bestillinger og kan ordne hjemkjøring. Dersom ikke hjemkjøring er en mulighet i det hele tatt, har Horn Hynne i Meny et annet tips: - Dra til matbutikker som ligger på kjøpesentre, her er det mer stille enn normalt og dermed romslig med plass, rolig stemning, godt vareutvalg og gode parkeringsforhold.

