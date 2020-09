Her er kuttene i Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Kraftige kutt i det nye Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi, sier gruppeleder Øystein Sundelin i Høyre.

Onsdag kl. 13.00 la Oslo-byrådet bestående av Ap, SV og MDG frem kommunens nye budsjett for 2021.

Ifølge Byrådets budsjett har koronaviruset økt utgiftene med omtrent to milliarder kroner. Samtidig har kraftprisen kollapset, noe som gjør at kommunen ikke kan ta ut like mye utbytte fra Hafslund. Dette fører til at byrådet må kutte på flere områder.

Blant annet må gratis mat i videregående skole og gratis AKS utsettes til 2022.

Utdanningsetaten får også reduserte bevilgninger, men byrådet forsikrer om at dette ikke skal gå utover skoletilbudet.

Byrådet henter inn penger ved økte parkeringsgebyr, og at eiendomsskattens inntekter fortsetter å vokse - i all hovedsak grunnet økte boligpriser.

SVIR: Gruppeleder Øystein Sundelin (H) mener det nye Oslo-budsjettet vil svi. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Dette er det største kuttbudsjettet i Oslos historie. Det vil innbyggerne merke, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til Nettavisen.

Høyre reagerer spesielt på at samtidig som byrådet bruker store beløp på å kjøpe private barnehager, må kommunen kutte i viktig tjenestetilbud.

– Dessverre ser vi at byrådet ikke har planer for hvordan kommunen kan driftes mer effektivt uten at ansatte må jobbe hardere og løpe fortere. Budsjettet er kjemisk fritt for forslag til strukturelle og kostnadsreduserende endringer, sier Sundelin.

Samtidig økes gebyr og avgifter i budsjettet. Kollektivprisene prisjusteres, og økes dermed. Beboerparkeringen blir langt dyrere, med et prishopp på 50 prosent på ett år.