Her er mannen som stikker av sted med barnas Fortnite-penger

49-åringen har spilt seg inn i mange barne- og ungdomshjerter og er nå inne på toppen over verdens rikeste personer.

NEW YORK (Nettavisen): 49 år gamle Timothy Sweeney er en videospill-programmerer, mangemilliardær og grunnleggeren og toppsjefene i Epic Games, som står bak storsuksessen Fortnite.

Han har gjort kjempesuksess i spillverden med selskapet, ikke minst med Fortnite som på tirsdag var oppe og gikk igjen, etter at spillselskapet selv gjennomførte et PR-stunt og fjernet det natt til mandag.

God for 41 milliarder kroner

Så stor har suksessen vært de siste årene at han nå for første gang er inne på listen over verdens rikeste personer.

Ifølge Forbes er Sweeney nå god for hele 4,5 milliarder dollar, noe som putter ham på plass nummer 150 over verdens 400 rikeste.

4,5 milliarder kroner tilsvarer drøye 41 milliarder norske kroner.

Det hele startet som 11-åring da Sweeney begynte med programmering, og i en alder av 21, som student ved University of Maryland, laget han sitt første spill, ZZT.

Syv år senere lanserte han ved bruk av Unreal-motoren skytespillet Unreal. Året etter endret selskapet navn til Epic Games.

Unreal Engine er i dag et av de mest brukte verktøysettene for spillutviklere i verden i dag. Ifølge Forbes dro Epic Games inn hele 2,4 milliarder dollar i inntekter i 2018, like over 19 milliarder kroner.

Men det er ikke bare Sweeney som gjør gode penger på Fortnite. I sommer dro de to norske 14-åringene Endre Byre (14) og Martin Foss Andersen (14) begge inn 50.000 amerikanske dollar ved å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i Fortnite i New York.

Svært gode penger ble det også for Emil Bergquist Pedersen (16), som endte med å vinne hele verdensmesterskapet i duos. Det sikret Bergquist en halvdel av førstepremien på 26 millioner kroner.

Byre, som går under navnet «Endretta», endte på 24. plass i solokonkurransen, mens Foss Andersen, kjent som «MrSavage», endte på 29. plass. Det ga 50.000 dollar i premiepenger for dem begge, drøye 450.000 norske kroner. I tillegg deltok Foss Andersen i duo-konkurransen, der han og makkeren «Benjyfishy» ble nummer 14, noe som ga 100.000 dollar i premiepenger.

Her er Endre Byre (14) med kallenavnet «Endretta», under sommerens Fortnite World Cup. Foto: Johannes EISELE / AFP

Epic Games satte av hele 30 millioner dollar i premiepenger til denne finalehelgen i New York i slutten av juli i år, tilsvarende 260 millioner kroner. Det er den største premiepotten som har blitt utdelt i e-sport noensinne.

Amerikanske Kyle Giersdorf, som går under navnet «Bugha» i spillet, vant solokonkurransen, og premien på tre millioner amerikanske dollar. Det tilsvarer cirka 26 millioner norske kroner.

Ifølge den tyske statistikkportalen Statista plasserer premiepengene Fortnite på toppen av premiepengelisten, så vidt foran Wimbledon-turneringen i tennis. Der innkasserer vinneren 2,98 millioner dollar.

Fortnite ble lansert i 2017. To år tidligere fikk 50.000 personer prøve en betaversjon av spillet, men det var først med Battle Royale-modusen som ble lansert i september 2017 at de tok av.

Overlevelsesmodusen Fortnite: Battle Royale var et gratis alternativ til spillet Fortnite: Save the World. Battle Royale ble raskt veldig populært, og i 2018 ble det verdens største spill.

I Battle Royale-modusen konkurrerer 100 spillere i hver runde om å være den siste som overlever, etter at spillerne sammen lander på en øy. For å tvinge spillerne til å kjempe mot hverandre, beveger en storm, som gjør skade på spillerne, seg lenger og lenger inn på øya.

I mars 2019 var antallet registrerte brukere av spillet 250 millioner.

