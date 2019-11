Her er Oslo byrådets best betalte

Dette tjener politikerne som styrer Oslo.

I dag ble skattelistene offentliggjort. Tallene viser at de ni toppene i Oslo byrådet har til mer enn salt i grøten:

Les alt om skattelistene her.

Det er byråd for byutvikling Hanne Elise Marcusen som tjener mest av byrådene. I fjor kunne hun vise til en inntekt på 1,2 millioner kroner og 0 kroner i formue.

God nummer to

NUMMER TO: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo tjente nest mest. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Byrådsleder Raymond Johansen tar andre plassen med en inntekt på 1,1 millioner kroner og null kroner i formue.

På tredje plass er byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen med en inntekt på 1,1 millioner kroner og en formue på ca. 400.000 kroner.

En god nummer fire er byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen. Hun kunne i fjor vise til en inntekt på rundt én million kroner og formue på null kroner.

Liten formue

Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Siden byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ble byråd i Oslo har også hennes inntekter økt betraktelig. I 2015 tjente Berg i underkant av 400.000 kroner.

Året etter, det første året hun var byråd i et helt år, hadde inntekten hennes økt til én million kroner. Hun gikk også fra null kroner i formue, til en liten formue på 67.215 kroner

I fjor stod hun oppført med nær 1,1 millioner kroner i inntekt og en formue på 369.949 kroner.

Årets nykommere

NY:27-år unge Omar Samy Gamal (SV), er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Foto: Oslo kommune

Etter året kommunevalg kom det inn tre nye politikere i byrådet. 27-år unge Omar Samy Gamal (SV), er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Han kunne i fjor vise til en inntekt på 340.761 kroner, og en formue på 1.088.646.

Den andre nykommeren er byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap). Hun hadde i fjor en inntekt på 770.000 kroner og en formue på 1,1 millioner kroner.

Formue på 13 millioner

NY: Einar Wilhelmsen (MDG) ble ny finansbyråd i Oslo etter årets valg. Foto: Heidi Schei Lilleås

Årets siste nykommer på listen er byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG). Han kom inn i byrådet etter årets kommunevalg. Dermed styrket MDG sin makt i det nye byrådet og fikk tre poster.

Wilhelmsen er leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo og kom fra stillingen som fagansvarlig i Zero.

I fjor kunne han vise til en inntekt på rundt en halv million kroner og hadde en formue på ca. 100.000 kroner.

Wilhelmsen erstatter Robert Steen (Ap), som nå er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Steen hadde i fjor en inntekt på ca. 700.000 kroner og formue på nær 13 millioner kroner.

Saftig lønnshopp

KRAFTIG LØNNSVEKST: I fjor kunne Nettavisen fortelle at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hadde hatt en lønnsøkning på 100.000 kroner siden 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Nettavisen har tidligere fortalt at Oslo-politikerne fikk seg et saftig lønnshopp i fjor. Da fikk byrådsleder Raymond Johansen et lønnshopp på 40.000 kroner.

Den nye årslønnen for byrådslederen ble fra 1. mai 2018 på ca. 1,4 millioner kroner. Det tilsvarer 90 prosent av statsministerlønnen til Erna Solberg (H).

På knappe tre år, fra 2015 - 2018, hadde han da hatt en lønnsøkning på totalt 100.000 kroner.

De enkelte byrådene fikk også et saftig lønnshopp: Ny årslønn ble ca. 1,3 millioner kroner for hver av dem - tilsvarende 90 prosent av en statsrådlønn.