Her er regnestykket ingen båteiere vil ta: – Båt er et pengesluk

Nordmenn elsker båtlivet. Men det kan koste deg mer enn du er klar over.

– Jeg hørte en venn som sa de hadde kjøpt båt, men valgte å selge den etter et år fordi det kostet mye. Da tenkte jeg: Dette måtte vi gjøre et regnestykke på, sier Cecilie Tvetenstrand.

Hun er forbrukerøkonom i Danske Bank, og gir gjerne råd til fjern og nære når det kommer til økonomi. Denne gangen har hun sett på båt, som mange nordmenn elsker å bruke nå når sommerværet titter frem.

Før hun kommer med regnestykket, vil forbrukerøkonomen understreke at hun ikke advarer mot å kjøpe båt. Men hun oppfordrer folk til å få et totalbilde av utgiftene før de kjøper.

950.000 båter i Norge

Ifølge Båtlivsundersøkelsen er det hele 950.000 fritidsbåter i Norge. Og det blir stadig flere, for seks år siden var det 200.000 færre.

– Jeg tror mange kjøper seg båt fordi det er hyggelig og det er noe de har drømt om. Men så tenker de ikke nødvendigvis over kostnadene med det. Det kan fort bli et pengesluk, sier Tvetenstrand.

I regnestykket har forbrukerøkonomen sett på en båt til 300.000 kroner.

– Vi har vært veldig konservative i dette regnestykket, fordi det ikke skal være noe tvil om at dette er minimumskostnader for ganske vanlig fritidsbåt, sier hun.

Med en båt til 300.000 kroner vil du få en årlig utgift på omtrent 47.000 kroner når alt er tatt med. Det er med en beregning av 15 heldagsturer i løpet av året.

Med andre ord betaler du litt over 3.000 kroner hver gang du bruker båten om du bruker den 15 dager i året. Og den norske sommeren er ikke like generøs som andre.

Her er regnestykket

Tvetenstrand lover at hun ikke har kommet med regnestykket for å være gledesdreper.

– Jeg hadde båt da jeg var liten, og brukte den hver dag på sommeren. Jeg har bare positive minner med båt-tiden, og husker det som de beste somrene jeg hadde. Når jeg har vurdert å kjøpe båt tidligere, har jeg er det fordi det rett og slett koster for mye å ha det, sier hun.

I motsetning til bil, er båtmarkedet litt annerledes. Det er nemlig ikke bare å leie seg en båt om du ønsker å ta en helgetur. Du må som oftest kjøpe.

Kan være fin investering

– Men når du kommer med slike regnestykker, er det ikke litt «kjipt» gjort?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror mange gjerne skulle hatt denne gjennomgangen før de tar beslutningen å kjøpe båt. Og hvis du har råd og anledning til det og vil kjøpe båt, så kan jo dette selvsagt bli en fin investering i fine vår- og sommerdager på vann og fjord sier hun.

Det som ofte ikke kommer med i slike regnestykker, og det gjelder også bil, er verdifallet. For i motsetning til bolig har både biler og båter en tendens til å gå ned i verdi.

– Det er mange som ikke tenker på det at når du skal selge båten igjen, så vil du ha tapt mye penger i mellomtiden. Jeg ønsker at folk gjør det de vil med pengene sine, men det er viktig å ikke havne i uføre og begynne å låne penger for mye penger til å kjøpe noe du ikke har råd til, sier hun.

