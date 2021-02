Her er snittlønnen i 350 yrker

Store forskjeller i lønn.

8. februar 2021 presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2020 for de aller fleste yrker.

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020. Dette er en mer moderat vekst enn vi har sett de siste årenemandag morgen.

– Både sene lønnsoppgjør og mange permitteringer påvirket lønnsveksten og arbeidsmarkedet i 2020, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Veksten i månedslønn fra 2018 til 2019 var til sammenlikning 3,7 prosent, skriver SSB.

På lønnsstatistikken for 2020 ser vi også at det fortsatt er stor forskjell på menn og kvinners lønn. Mens gjennomsnittlig månedslønn for menn i 2020 var på 51.630 kroner, var kvinners gjennomsnittsinntekt per måned 45.190 kroner. Lønna viser gjennomsnittet for alle sektorer.

Aller best tjener Handels- og skipsmeglere med en månedslønn på 122.030 kroner, foran ledere av olje- og gassutvinning, med 102.00 kroner og toppledere i offentlig administrasjon med 98.950 kroner.

Aller nederst, i år som i fjor, er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som hadde en snittlønn på 26.500 kroner.

Her får du hele oversikten:

