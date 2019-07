Her er Syden-kuppene for deg som kan vente til august

Klarer du å vente med å reise til sol og badeferie til august, er det fortsatt en rekke gode tilbud.

Årets Syden-turer i juli har vært unormalt dyre, sier flere aktører Nettavisen har snakket med i reiselivsbransjen.

I slutten av juni omtalte Nettavisen at panikken var begynt å bre seg blant reiseklare nordmenn, og at prisene til varmere strøk kunne skyte i været i løpet av kort tid. I begynnelsen av juli la en reiseoperatør tilbud på Syden-reiser, men de ble revet bort på fem minutter.

Men snart halvveis i juli er det fortsatt en rekke kupp å gjøre, men da må du ha tålmodighet til å vente med badingen til ut i august.

Mellom klokken 10.00 - 12.00 torsdag, sjekket vi nettsidene til Finn, Apollo, Tui, Solfaktor og Restplass (de to siste eies begge av selskapet Reisegiganten). Oversikten viser at det fortsatt var titalls turer til under 3000 kroner. Dette inkluderer fly tur/retur og hotell, eller liten leilighet, med minimum trestjerners standard.

- Mye ferie for pengene

- Det beste er om du kan vente til august, da er det fortsatt et ganske greit utvalg igjen, og du får mye ferie for pengene. I juli har etterspørselen vært unormalt høy, og det er et stort trykk akkurat nå. Folk har ikke bestilt så tidlig som de pleier, sier presseansvarlig for turoperatøren Tui Norge, Nora Aspengren til Nettavisen.

- Det har vist seg at sommerværet så langt ikke har vært like bra som mange håpet det skulle være, og det er mange som kaster seg på i siste liten. Vanligvis er det mulig å få Syden-kupp til under 3000 kroner i juli, men nå er det ikke noe igjen i denne priskategorien. Har du mulighet for å vente til neste måned kan du få gode priser fra hele landet.

- Hvilke tips har du for å sikre deg de beste kuppene?

- Du bør være raskt ute, ikke låse deg til én bestemt destinasjon, være fleksibel på tid, da er det mange penger å spare.

Under 2000 kroner

Torsdag formiddag var dette de aller billigste pakkeløsningene som var tilgjengelig fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Prisene inkluderer fly tur/retur, hotell/leilighet og opphold på syv eller åtte dager for én person:

Fra Oslo til Makarska, Kroatia, avgang onsdag 21. august. Kr. 1788, Finn.no.

Fra Bergen til Alanya, Tyrkia, avgang lørdag 7. august. Kr. 1997, Solfaktor.

Fra Bodø til Chania, Hellas, avgang lørdag 17. august. Kr. 4013, Finn.no.

Fra Stavanger til Skiathos, Hellas, avgang lørdag 17. august. Kr. 2928, Finn.no.

Fra Haugesund til Kreta, Hellas, avgang lørdag 17. august. Kr. 2848, Tui.

Fra Trondheim til Albena, Bulgaria, avgang onsdag 21. august. Kr. 2195. Solfaktor.

Fra Tromsø til Platanias, Hellas, avgang lørdag 17. august. Kr. 3798, Finn.no.

Fra Evenes til Rhodos, Hellas, avgang lørdag 17. august. Kr. 3148, Tui.

Fra Kirkenes til Roma, Italia, avgang torsdag 8. august. Kr. 7045, Finn.no.

Fra Kristiansand til Ayia Napa, Kypros, avgang mandag 12. august. Kr. 3248, Tui.

- Det er vanlig at prisene er billigere fra midten av august. Når etterspørselen er mindre går prisene naturligvis ned. Denne sommeren har folk sittet på gjerdet og ventet med å bestille. Det er hovedgrunnen til at det har vært billige turer frem til rundt 1. juli. Etter dette endret det seg, og det ble et stort trykk i markedet på grunn av været, sier senioranalytiker i Reisegiganten, Ruth Elin Simonsen, til Nettavisen.

- Folk gikk lei av gråværet, og det er spesielt restplasser som har gått unna som varmt hvetebrød. Hvis det er pris som er den store saken anbefaler jeg å se etter turer i siste halvdel av august. Det er mange meget gode turer til 2000 - 2500 kroner. Og da kan du få firestjerners bosted, men da må du handle raskt. De beste bostedene forsvinner først.

Billige flybilletter

I tillegg til pakketilbudene vi nevner over, er det en rekke billige flyreiser, som ikke inkluderer bosted. På de samme nettsidene vi undersøke pakkepriser, fant vi tur/retur-billetter for under tusenlappen fra Oslo og Evenes til Kroatia, og samme pris fra Bergen, Oslo og Stavanger til Hellas, eksempelvis.

Det er også en rekke enveisbilletter til sørlige strøk for 298 kroner fra ulike steder i landet.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand anbefaler å slå til på en augustferie, dersom du har mulighet.

- Det er veldig naturlig at pakkeprisene er høye nå som det er skoleferie. Har du mulighet for å reise etter dette kan du spare mange tusen kroner. Prisene henger ofte sammen med etterspørselen. Det er ikke nødvendigvis bare skolebarn som gjør at prisene stiger, men mange har jobber som låser dem til å ta ferie i juli, når det er stille og rolig på kontoret, sier Tvetenstrand til Nettavisen.

- Reiser du utenom fellesferien får du mye mer for pengene.