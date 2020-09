Her er tegningene for Stordalens nye hotell – vil bruke en milliard

Petter Stordalen har slitt tungt med lønnsomheten i oljebyen. Nå er tegningene for et nytt hotell i Stavanger klart.

Onsdag offentliggjorde Base Property, eiendomsselskapet til investor og næringslivsgründer Alfred Ydstebø, hvem som er vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen om å bygge Petter Stordalens nye prestisjehotell i Stavanger.

Vinneren ble de danske arkitektene Lundgaard & Tranberg, et av Danmarks mest prisbelønte arkitektkontor.

– Med dette prosjektet skaper vi en destinasjon, et sted og en plass som ikke bare er for cruisegjester og gjestene for hotellet, men hele Stavanger, sier Malene Hjortsø Kyndesen fra Lundgaard & Tranberg.

HOTELLET: – Hotellmarkedet er betydelig endret siden vi presenterte dette første gangen i mars 2014, innrømmer investor Alfred Ydstebø, daglig leder i Base Property. Foto: Lundgaard & Tranberg (illustrasjon)

PARK OG SJØ: Mellom Bjergstedparken og havnen kommer hotellet til Nordic Choice og Stordalen. Foto: ILLUSTRASJON: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Ikke som Thief

Det finnes et begrenset antall ledige tomter for næringsutvikling nær Stavanger sentrum, og Bjergsted er blant de mest ettertraktede områdene rundt sentrumskjernen. I nærheten av Bjergsted finnes det ferske signalbygget Finansparken, som stod klart i fjor, samt Stavanger konserthus - som åpnet i 2012.

NÆR HAVNEN: Hotellet vil ligge nær havnen hvor cruiseskipene vil ligge store deler av sommerhalvåret. Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

SIGNALBYGG: Juryleder og investor Alfred Ydstebø mener prosjektet vil bidra til å «sette Stavanger på kartet». Foto: ILLUSTRASJON: Lundgaard & Tranberg

Da Petter Stordalen i 2014 kjempet om å få lov til å bygge hotell i Bjergsted i tøff konkurranse med andre eiendomsutviklere, lovet Stordalen og Ydstebø å bla opp en halv milliard for et hotell med takbasseng og egen shuttlebåt til Skagenkaien.

Til Nettavisen Økonomi sier Alfred Ydstebø at den totale kostnaden, inkludert kjøp av tomten, vil komme på rundt 1 milliard kroner. Han innrømmer at mye har endret seg i hotellmarkedet siden 2014, og at det kan hende at det ikke blir standard á la The Thief i Oslo.

– Alle premissene har endret seg, sier Ydstebø, og viser til at hotellmarkedet i Stavanger har gått vesentlig ned de siste årene.

– Er det ikke litt rart å planlegge for et hotell som dette når hotellnæringen ligger mer eller mindre brakk?

– Når man starter juryarbeidet i januar og fortsetter i mars, når alle hotellene i Norge er praktisk talt stengt ned, er det jo en form for surrealisme. Men det er nå sånn at dette skal stå i Stavanger i 100 år når det forhåpentligvis blir bygd, og vi må tenke forbi dette perioden, sier Ydstebø.

INVESTORPROFIL: Alfred Ydstebø håper Stavanger kan få et hotell som vil vare i 100 år langs kaien nær sentrum. Foto: Magnus Ekeli Mullis

– Blir det svømmebasseng på taket, slik dere så for dere for seks år siden?

– Om det blir svømmebasseng på taket er litt for tidlig å si. Men hvis du ser på takkonstruksjonen på den nye arkitekturen, så tror jeg det blir vanskelig å få til. Men det kan muligens komme på innsiden, sier Ydstebø.

INNSIDEN: Arkitektene legger opp til en åpen løsning på innsiden. Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Stordalen sliter i Stavanger

Hotellet blir Stordalens tiende hotell i Stavanger-regionen. Som Nettavisen Økonomi skrev i august, har Stordalen slitt voldsomt med å gjøre hotelldriften i Stavanger lønnsom. Dette til tross for at han i 2013 forsøkte å døpe om «oljehovedstaden» Stavanger til «Norges hotellhovedstad».

SLITER: Det er ingen steder Petter Stordalen og Choice-kjeden har slitt mer enn i Stavanger-regionen. De verste hotellene har vært Clarion Hotel Energy, Clarion Hotel Air og Quality Hotel Pond. Foto: Magnus Ekeli Mullis/NTB

I desember vil Stordalen og Nordic Choice svare på om de ønsker å gå videre med prosjektet. Ydstebø anslår at hotellet kan stå klar om mellom fire og fem år, dersom reguleringsarbeidet og avtalene går som planlagt.

– Vi håper jo at Petter og Choice og Strawberry-systemet vil være med videre. Det er litt tidlig å ta stilling til det, men vi håper at vi innen noen måneder får avklart hvordan vi går videre, sier Ydstebø.