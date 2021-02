Her er trolig Apples nye dings

Kan være nyttig for de som ofte roter bort lommeboka og nøklene.

Etter alt å dømme jobber Apple med en sporingsenhet med Bluetooth-tilkobling, som er designet for å kunne festes på ulike gjenstander, slik at de kan spores opp dersom de blir borte.

På samme måte som en tapt iPhone eller iPad, vil andre gjenstander kunne spores opp ved hjelp av dette produktet, ifølge nettsiden MacRumors.

Les også: Vaksineturisme får folk til å rase

Festes på gjenstander

Basert på blant annet varemerkeopplysninger gravd på av MacRumors, samt egenskaper som finnes i iOS 13.2, ser det ut som om Apple planlegger å kalle tilbehøret for «AirTag».

Bilder som finnes i en intern versjon av iOS 13, har vist at «AirTags» er små, flate sirkler med en Apple-logo på forsiden. Disse vil antagelig festes til gjenstander via lim, eller et festepunkt, som en ring.

Dermed vil det være mulig å finne for eksempel bilnøklene eller sykkelen, via Finn min-applikasjonen.

Slik ser dingsen ut, ifølge et bilde som er delt på Twitter:

Under utvikling

«AirTag» vil ha innebygde brikker, som gjør at de videresender posisjonen sin til enheter de er koblet til. Både iPhone iPad og Mac vil kunne brukes opp mot produktet.

Det man har mistet vil vises i en ny fane som vil være tilgjengelige i «Finn min»-applikasjonen.

Produktet er fortsatt under utvikling, og det er ikke fastslått noen utgivelsedato, men den ekstremt velinformerte Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo har tidligere uttalt at den vil komme i år.

Les også: Oppfinnelsen til Ole Martin (30) er tyvenes største skrekk

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen