Her er ukens priskrig-kupp: – Ikke sett den så billig før

Priskrigen i dagligvarebutikkene tilspisser seg, og du kan gjøre store kupp om du velger riktig.

I ukens pristest er det store kupp å hente om man går inn for det. Leverpostei fra Stabburet er helt nede i fem kroner stykket.

Nederst i saken kan du se alle prisforskjellene i ukens pristest.

– Spar reklamerer vanligvis med leverposteien på 10 kronersmarked. Nå koster den fem kroner hos Kiwi, Rema og Extra. Jeg tror ikke jeg har sett den så billig før, sier Tom Ystaas i Enhver.no som gjennomfører pristesten for Nettavisen Økonomi.

Dagligvareeksperten forklarer at det har vært tøff konkurranse i forbindelse med 17. mai, og at prisene har gått noe opp siden det. Men det er mange kupp å hente om man sjekker pristesten.

– Selv om prisene har gått litt opp etter det, er det mange kupp å spore, sier Ystaas.

Topp fem priskupp

– Det er absolutt kupp å gjøre. Du får Kvikklunsj og Smil for rundt 11 kroner. Vanligvis ligger smil omtrent på 20 kroner pakken. Jeg vil anbefale alle å være våkne og sjekke prisene, sier Ystaas.

Rema tar over tronen

Nettavisen har fulgt dagligvarebørsen hele året, og det er første gang Rema 1000 har vunnet på halvannen måned. Ifølge eksperten er det ett produkt som utgjør forskjellen.

– Det er prisen på Gilde sine skinnfrie kjøttpølser som sender de til topps denne uken, sier Ystaas.

Og Rema sier seg meget fornøyd med å vinne pristesten.

– Dette var hyggelig! For oss i Rema 1000 er det enkelt, vi skal ha de laveste prisene, og det er en oppgave vi jobber hardt med hver eneste dag. Derfor er det godt å se at vi vinner pristesten denne gangen – og kan ønske våre kunder velkommen til butikken med de laveste prisene, sier Trond Bentestuen som er administrerende direktør i Rema 100.

Selv om Rema er billigst i denne pristesten, er det faktisk Kiwi som sammenlagt ligger best an i år. Kjeden har toppet pristesten 16 av 19 uker i 2019.

NESTEN BILLIGST: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

– Alle viktigste for oss er at kundene opplever at vi har de laveste prisene hver dag. Vi gir oss aldri på pris, og kjemper for at avstanden til de andre kjedene skal bli enda større, sa kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvag Arvin.

Stor forskjell mellom lavpris og supermarked

Det er stor forskjell mellom lavpriskjedene som Rema 1000, Kiwi og Extra. På den andre siden finner vi Meny, Obs og Spar.

Den samme handlekurven koster 919 kroner hos ukens vinner, Rema 1000. Dyrest er Spar, hvor den samme handlekurven koster 1.050 kroner.

