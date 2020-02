Her får du de billigste billånene

Billån med pant i bilen får du nå fra omtrent 4 prosent effektiv rente.

Det skiller 1,5 til 2 prosent mellom dyreste og billigste billån i dag. Prisen på billånene (pant i bilen) avhenger av egenkapitalandelen. De fleste skiller mellom 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital.

Du kan se alle rentene i Finn billigste billån. Da kan du på hvem som er billigst med forskjellige lånestørrelser, og ulik andel egenkapital. Egenkapitalandelen er delt inn i tre klasser, 35 prosent egenkapital, 20 prosent og ingen egenkapital.

Dette avgjør hvem som er best

Det er en rekke kriterier som kan avgjøre hvilken långiver som er best for deg.

Størrelsen på etableringsgebyr og termingebyr: Det er store forskjeller på gebyrene. Dette gjør at lånestørrelsen får stor betydning for den effektive renten, siden disse lånene er forholdsvis små sammenlignet med boliglån. Dittbillån.no er et eksempel på dette. Denne banken har ingen etablerings,- eller termingebyrer. Relativt sett vil derfor lånet herfra bli gunstigere jo lavere lånet er.

Om bilen er definert som miljøvennlig: Noen långivere gir lavere rente til biler som er miljøvennlige. Eksempler på dette er S banken Grønt Billån og NAF Grønt Billån.

Hva slags utdannelse du har: Noen yrkesorganisasjoner med krav til en gitt utdannelse har avtaler på billån. Akademikerne har en billånsavtale med Danske Bank, Nordea med YS.

Hva slags medlemskap du har: Det er også andre organisasjoner og foreninger som har billånsavtaler. For eksempel NAF og LO.

Omfanget av kundeforholdet: I noen banker er kundeforholdet avgjørende for betingelsene. For eksempel DNB Saga.

Dette er de laveste rentene

I tabellene under finner ser du et lån på 250.000 kroner (nedbetalt på 3 år) i tre sikkerhetsklasser:

35 prosent egenkapital

20 prosent egenkapital

0 prosent egenkapital

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er.

På billån kan vi si det er tre klasser:

Lukket klasse: Du må være medlem eller ha tilhørighet i en organisasjon som for eksempel være med i en yrkesorganisasjon under Akademikerne.

Være medlem i en forening eller organisasjon, men der alle kan melde seg inn. For eksempel NAF.

Åpen klasse: For eksempel Sbanken

Dittbillån.no billigst i åpen klasse

I åpen klasse er Dittbillån.no best med 35 prosent egenkapital eller mer. Dette billånet er også billigst totalt sett - med en egenkapital fra 35 prosent og over.

Dittbillån er et billånstilbud fra AS Financiering (eid av Sparebanken Øst). Med 35 prosent egenkapital er renten 3,95 prosent. Lånet er helt uten gebyrer, slik at effektiv rente blir 4,02 prosent uavhengig av lånebeløp. Med 50 prosent egenkapital går renten ned til 3,75 prosent. De gir ikke lån hvis egenkapitalandelen er under 35 prosent.

Lukket klasse

I «lukket klasse» har Akademikerne det beste tilbudet når egenkapitalen er på minst 35 prosent. Da er den effektive renten renten 4,27 prosent. Den nominell renten øker til 4,8 prosent når du har en egenkapitalandel på mellom 20 og 35 prosent, opp til 5,30 prosent når egenkapitalen faller under dette. Akademikerlånet er også billigst når egenkapitalandelen er 20 prosent og null prosent.

LO Favør har en avtale med SpareBank 1 som skal gi en rabatt på 0,3 prosentpoeng, og lavere gebyrer. Det vil være individuelle forskjeller mellom Sparebank 1-bankene.

Disse er med her: Akademikerne/Danske Bank, LO/SpareBank 1, Sykepleierforbundet/DNB, YS/Nordea

Åpent medlemskap

Gjennomgående er USBL-avtalen med DNB og NAF-avtalen med Nordea de billigste i denne klassen. Men de er ikke blant de billigste totalt sett.

Disse er med her: NAF/Nordea, NBCC/Spb 1 Østlandet Finans, USBL/DNB

Her er oversikten over de beste billån-tilbyderne akkurat nå. Listen er sortert etter effektiv rente innenfor hver av kategoriene.



De fulle listene finner du her: Finn billigste billån.

I kolonnen for Effektiv vise effektiv renten med et lån på 250.0000 kroner nedbetalt på tre år. I kolonnen for Gebyrer vises de totale gebyrene (etableringskostnad og termingebyrer) i løpet av de tre årene.

35 - 50 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer Dittbillån.no - AS Financiering 50% 3,82% 0 Dittbillån.no - AS Financiering 4,02% 0 Akademikerne - Danske Bank 4,27% 1920 LO - Spb 1 Finans Østlandet 4,73% 4240 YS - Nordea 4,78% 3810 DNB Grønt Billån 4,78% 3600 AS Financiering Grønt Billån 4,83% 4810 LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 4,84% 4240 LO - Spb 1 SR-Finans 4,84% 4240 NAFGrønt Billån - Nordea 4,87% 4160 DNB Saga 4,91% 4120 Sykepleierforbundet - DNB 4,91% 4120 USBL - DNB 4,91% 4120 Eika Kredittbank Grønt Billån 4,93% 3430 NAF Billån - Nordea 4,98% 4160 NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 5,05% 4225 Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 5,12% 4120 DNB 5,12% 4320 AS Financiering 5,13% 5920 Santander 5,13% 4160 Nordea 5,14% 4360 Spb 1 SR-Finans 5,28% 4720 Brage Finans 5,28% 5920 Spb 1 Finans Østlandet 5,32% 5260 Spb Sogn og Fjordane 5,33% 4900 Spb 1 Finans Nord-Norge 5,42% 5260 Eika Kredittbank 5,43% 4700 Sbanken Grønt Billån 5,55% 0 Sbanken 6,00% 0 Danske Bank 6,20% 4660

20 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer Akademikerne - Danske Bank 5,04% 1920 Eika Kredittbank Grønt Billån 5,45% 3430 YS - Nordea 5,51% 3810 DNB Grønt Billån 5,51% 3600 Sbanken Grønt Billån 5,55% 0 AS Financiering Grønt Billån 5,61% 4810 LO - Spb 1 SR-Finans 5,62% 4240 DNB Saga 5,64% 4120 Sykepleierforbundet - DNB 5,64% 4120 USBL - DNB 5,64% 4120 NAF Grønt Billån - Nordea 5,66% 4160 NAF Billån - Nordea 5,76% 4160 Nordea 5,76% 4360 DNB 5,81% 4320 LO - Spb 1 Finans Østlandet 5,88% 4240 Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 5,90% 4120 Santander 5,92% 4160 AS Financiering 5,96% 5920 LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 5,99% 4240 Sbanken 6,00% 0 Spb 1 SR-Finans 6,07% 4720 Brage Finans 6,07% 5920 Eika Kredittbank 6,11% 4700 NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 6,20% 4225 Spb Sogn og Fjordane 6,32% 4900 Spb 1 Finans Østlandet 6,47% 5260 Spb 1 Finans Nord-Norge 6,58% 5260 Danske Bank 6,99% 4660

0 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer Akademikerne - Danske Bank 5,57% 1920 Sbanken Grønt Billån 6,10% 0 LO - Spb 1 SR-Finans 6,41% 4240 YS - Nordea 6,45% 3810 DNB Grønt Billån 6,46% 3600 Eika Kredittbank Grønt Billån 6,50% 3430 DNB Saga 6,59% 4120 Sykepleierforbundet - DNB 6,59% 4120 USBL - DNB 6,59% 4120 NAFGrønt Billån - Nordea 6,60% 4160 AS Financiering Grønt Billån 6,61% 4810 LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 6,68% 4240 LO - Spb 1 Finans Østlandet 6,68% 4240 Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 6,69% 4120 Sbanken 6,75% 0 NAF Billån - Nordea 6,76% 4160 Brage Finans 6,81% 5920 Spb 1 SR-Finans 6,86% 4720 DNB 6,86% 4320 Nordea 6,93% 4360 AS Financiering 6,97% 5920 Santander 6,98% 4160 NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 6,99% 4225 Eika Kredittbank 7,12% 4700 Spb 1 Finans Nord-Norge 7,27% 5260 Spb 1 Finans Østlandet 7,27% 5260 Danske Bank 7,52% 4660

Flertallet av billånene har ulike renter på de tre forskjellige egenkapitaltrinnene. Det kan derfor bli dyrt å gå litt over en grense på egenkapitalandelen.

I gjennomsnitt går renten opp med 0,77 prosentpoeng fra 5,14 prosent til 5,91 prosent når egenkapitalandelen gått ned fra 35 prosent til 20 prosent. Den gjør et ytterligere hopp med 0,82 prosentpoeng til 6,73 prosent når egenkapitalandelen går under 20 prosent.

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere Men det er sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren « Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du Finn billigste boliglån.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Subsidierte lån fra bilselgeren

I noen tilfeller kan du få finansiert bilen med et subsidiert lån fra bilmerket. Det er ingenting i veien for å benytte seg av det. Eneste tilfellet er om du kunne fått et like stort avslag i bilprisen som det rentesubsidien er verdt. I et slik tilfelle ville rentefradraget gjøre at det subsidierte lånet ikke lønnet seg.