Her får ikke elever slippe inn i skoletiden: Se Oslo-butikkenes smitteverntiltak

Tirsdag ble det strengere regler for smittevern i Oslo kommune. Også på matbutikkene er det flere begrensninger enn tidligere.

Da Nettavisen var innom en Extra-butikk tirsdag formiddag, hang det en plakat hvor det ble opplyst om at skoleelever ikke er velkommen i friminuttene.

- Noen butikker opplever at store grupper av elever kommer innom i skoletiden. Av den grunn, har enkelte butikker - enten på eget initiativ eller i samarbeid med skolene - stengt butikken for elever i skoletiden. Men vi har ingen fastsatte retningslinjer på det, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

MÅ TA GREP: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at de i enkelte butikker har tatt grep for å unngå klynger med skoleelever. Foto: Halvor Ripegutu

Årsaken er at det skal bli lettere å opprettholde smitteverntiltakene.

- Det er rett og slett for at vi skal kunne hjelpe alle kunder til å holde den avstanden som det er krav om i butikker. Når det kommer store grupper med elever, blir det vanskelig, sier han.

Dette tiltaket hadde Coop også tidligere i år, etter koronapandemien brøt ut i Norge.

Les også: Dette er tiltakene som gjelder i Oslo fra tirsdag



Skjermer mellom kassakøene

Sist uke la byrådsleder Raymond Johansen fram de nye smitteverntiltakene i Oslo kommune. Butikker og kjøpesentre rammes av tiltakene som trådte i kraft tirsdag.

Du må nå holde mer avstand - minst to meter, og butikkene må - om nødvendig - ha vakthold for å sørge for at det ikke er flere folk i butikkene samtidig enn at avstandsbegrensningen holdes.

Les også: Priskrigen tilspisser seg: Nå kutter dagligvarekjempen enda mer

Nå har også dagligvarekjedene det klart for seg hvordan de skal håndtere de nye reglene. Vi har snakket med både Rema 1000, Coop og Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny.

- Vi setter opp skjermer mellom kassakøene som et ekstratiltak. Da kan kundene stå i kø til to ulike kasser selv om det er vanskelig å holde god nok avstand, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

NYE SMITTEVERNTILTAK: Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, forteller at det nå blir satt opp skillevegger mellom kassakøene i Oslo-butikkene sine. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Disse skjermene blir i første omgang satt opp i butikker i Oslo, Bergen og Lillestrøm.

- Det er viktig å presisere at ingen tiltak erstatter behovet for å holde god avstand i butikken, ha god hygiene og bli hjemme om du er syk. Det er disse tre faktorene som har gjort at vi kan vise til historisk lavt sykefravær, og at dagligvare er en av yrkesgruppene med lavest smitte, påpeker Hägg.

MAKSANTALL: Flere av dagligvarebutikkene i Oslo har plakater som viser smitteverntiltakene. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

For at Rema 1000 skal sørge for at kundene klarer å holde nok avstand i butikkene, er det begrenset hvor mange kunder som kan være inne samtidig.

- Vi har nå utarbeidet makskapasitet for alle våre butikker som kundene kan se informasjon om utenfor butikken. Vanligvis er det sjeldent man er flere enn dette uansett, men i hektiske perioder kommer vi til å kjøre innslipps-begrensninger, sier Hägg.

Makskapasitet og sperrebånd

Også Coop har beregnet hvor mange kunder som kan være i hver enkelt butikk samtidig for at avstandsregelen skal kunne holdes. De vil også sette inn kundeverter ved behov, for å styre antall kunder som kan komme inn samtidig.

- Vi har utarbeidet plakater, informasjon og tiltak som skal gjøre det enkelt for kundene og følge de retningslinjene som er gitt. Det vil kunne variere mellom butikker i ulike kommuner etter hvilke lokale retningslinjer som er satt, sier Kristiansen.

Les også: Fem selskaper tjener nesten alt du bruker på dagligvareinnkjøp

Dagligvarekonsernet har flere smitteverntiltak som skal sørge for en trygg handel.

- Vi har endret alle klistremerker i butikkene slik at det er tydelig at man skal holde to meters avstand. Samtidig vil vi vurdere å sette opp sperrebånd eller sperretape ved kasseområdet og ved frukt og grønt, hvor det lett blir ansamlinger med folk, sier Kristiansen.

Han påpeker viktigheten av å bruke munnbind der det er krav til det, god håndhygiene, holde nok avstand. Kjeden har også andre oppfordringer:

- Ikke ta på varer du ikke skal handle, ikke ta med hele familien på handleturen, planlegg slik at du slipper å gå ofte i butikken og bruk hele åpningstiden. Gjør vi dette i fellesskap, så skal vi klare å få ned smittesituasjonen, sier Kristiansen.

Anbefaler å handle alene

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, forteller at det vil variere fra butikk til butikk hvilke regler som gjelder.

- Vi har utarbeidet klare retningslinjer for hvordan vi løser dette. Vi skal selvsagt overholde kravene fra myndighetene, og vi har gode løsninger for alle butikkene våre, sier hun.

VARIERER: Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier at det varierer fra butikk til butikk hvilke smitteverntiltak de har gjort. Føringer gitt fra myndighetene følges selvsagt i alle deres butikker. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Hun forteller at kravet om to meters avstand skal holdes, men hvor mange som kan være inne i butikken samtidig, kommer an på størrelsen.

- Vi har regnet ut maksantall for butikkene våre, og vi vil også sette inn kundeverter der det er nødvendig, sier Søyland.

Les også: Han er Norges mektigste dagligvareeier. Vet du hvem han er?

Samtidig ønsker dagligvarekjempen at du aller helst drar på butikken alene, og gjerne handler for flere samtidig om du kan.