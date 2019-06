Her får kvinnene lønnstillegg for å vise leggene på jobb

Et russisk selskap betaler sine kvinnelige ansatte ekstra, om de har på seg kjole eller skjørt på jobben.

Toppsjefen i det russiske aluminiumsselskapet Tatprof var misfornøyd med de kvinnelige ansattes bekledning. Han mente at det var feil av kvinnene å komme på jobb i bukser, og se ut som «menn» på håret. Derfor tok han affære.

I hele juni har selskapet en maraton, hvor kvinnene får 100 rubler i bonus per dag (rundt 14 kroner), hvis de møter opp på jobb i kjole eller skjørt som kan gå opp til 5 cm over knærne. Det er også et krav at de må stelle håret og ha på seg sminke, skriver Aftenposten (bak betalingsmur).

Må ta selfier

For at det hele skal dokumenteres ordentlig, er kvinnene også pålagt å ta selfier i arbeidstøyet. Det er også lagt til en konkurranse i matlaging, hvor oppgaven er å lage de pastaputene. I slutten av juni vil en av kvinnene bli kåret som vinner, og få en enda større bonus i premie, ifølge avisen Biznes Gazeta.

En representant fra personalavdelingen i firmaet, forklarer hvorfor Tatprof-sjefen har satt i stand dette.

- Han ønsker virkelig å bevare det feministiske prinsippet hos alle de ansatte i selskapet. Han vil ikke at kvinnene skal se ut som menn på håret, at de skal ha på seg bukser. Isteden bør de drive med håndarbeid og bruke kreftene sine på å oppdra barn. Kvinner må bli minnet på hva deres hovedoppgave er, sier Anastasija Kirillova til Biznes Gazeta.

Mange protester

I Russland har det vært en heftig likestillingsdebatt i flere år. Blant annet tjener kvinner kun 70 prosent i snitt av det menn gjør, og for et par år siden ble vold i hjemmet mot kvinner avkriminalisert, hvis kvinnen ikke blir alvorlig skadd.

Derfor har skjørte- og kjolebonusen til Tatprof vakt enorm harme i Russland. Folk har slaktet det russiske selskapet i sosiale medier, og den fremtredende feministen Zalina Marsjenkulova mener at dette er «nyheter fra middelalderen».

Tatprof på sin side kaller kritikken for feilslått, og sier at de kun ønsker å «muntre opp hverdagen» til alle sine ansatte, skriver Aftenposten (bak betalingsmur).